Ezgjan Alioski kimdir? Kariyeri, yaşı, hayatı ve tüm bilinmeyenleri...
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray sol bek için rotayı İngiltere Premier Lig'e çevirdi. Makedon sol bek Ezgjan Alioski sarı kırmızılıların gündemine geldi. Peki, Ezgjan Alioski kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? İşte detaylar...
RB Leipzig'den 1,5 yıl kiralanan Saracchi'ye sezon sonu teşekkür edecek olan sarı kırmızılı ekip, Leeds United forması giyen Alioski ile ilgileniyor. Peki, Ezgjan Alioski kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? İşte detaylar...
EZGJAN ALIOSKI KİMDİR?
Ezgjan Alioski, 12 Şubat 1992 tarihinde Makedonya'da dünyaya geldi. FC Flamatt ve BSC Young Boys kulüplerinin ardından ilk profesyonel kariyerini FC Schaffhausen'de yaşayan Ezgjan Alioski, FC Lugano ve son olarak Leeds United takımlarında forma giydi. Aslen sol bekte oynayan oyuncu, sol kanatta da görev alabiliyor. 1,71 boyundaki Alioski sol ayağına hakimdir.
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