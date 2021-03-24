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Ezgjan Alioski kimdir? Kariyeri, yaşı, hayatı ve tüm bilinmeyenleri...

Ezgjan Alioski kimdir?
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 Giriş Tarihi: 24.03.2021

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren sol bek için rotayı 'e çevirdi. Makedon sol bek sarı kırmızılıların gündemine geldi. Peki, Ezgjan Alioski kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? İşte detaylar...

'den 1,5 yıl kiralanan Saracchi'ye sezon sonu teşekkür edecek olan sarı kırmızılı ekip, forması giyen Alioski ile ilgileniyor. Peki, kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? İşte detaylar...

EZGJAN ALIOSKI KİMDİR?

Ezgjan Alioski, 12 Şubat 1992 tarihinde 'da dünyaya geldi. FC Flamatt ve BSC Young Boys kulüplerinin ardından ilk profesyonel kariyerini FC Schaffhausen'de yaşayan Ezgjan Alioski, FC Lugano ve son olarak Leeds United takımlarında forma giydi. Aslen sol bekte oynayan oyuncu, sol kanatta da görev alabiliyor. 1,71 boyundaki Alioski sol ayağına hakimdir.

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