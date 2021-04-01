01 Nisan 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye başlığı ile bir cevap daha! 'Ufak bir hatırlatma...'

G.Saray'dan F.Bahçe'ye bir cevap daha! 'Ufak bir hatırlatma...'
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 Giriş Tarihi: 01.04.2021

Son dakika spor haberleri: ezeli rakibi ile sürdürdüğü şampiyonluk tartışmalarına sarı-lacivertlilerin paylaşımının ardından sosyal medya hesabından paylaştığı video ile cevap verdi. ()

Kulübü, şampiyonluk sayıları hakkında çıkan tartışmalar sonrası sosyal medyadan imalı bir paylaşımda bulundu. 'Ufak bir hatırlatma' başlığı ile yapılan paylaşımda, Başkanı Ali Koç'un FETÖ ile ilgili sözlerinin yer aldığı video dikkat çekti.

İşte o gündem yaratan o paylaşım:

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