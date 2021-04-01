Son dakika spor haberleri: Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe ile sürdürdüğü şampiyonluk tartışmalarına sarı-lacivertlilerin paylaşımının ardından sosyal medya hesabından paylaştığı video ile cevap verdi. (GS spor haberleri)

Galatasaray Kulübü, şampiyonluk sayıları hakkında çıkan tartışmalar sonrası sosyal medyadan imalı bir paylaşımda bulundu. 'Ufak bir hatırlatma' başlığı ile yapılan paylaşımda, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un FETÖ ile ilgili sözlerinin yer aldığı video dikkat çekti.

İşte o gündem yaratan o paylaşım:

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