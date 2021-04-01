Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin açıklamalarına yanıt!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Spor Tarihçisi Melih Şabanoğlu, Fenerbahçe'nin yapmış olduğu açıklamaların ardından çarpıcı cevaplar verdi.

Fenerbahçe'nin 1959 yılı öncesindeki şampiyonluklarla ilgili yaptığı başvuruya Galatasaray'dan cevap geldi. Sarı-kırmızılı takımın başkan yardımcısı Yusuf Günay ve spor tarihçisi Melih Şabanoğlu söz konusu başvuruyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"GENEL BAŞARISIZLIKLAR FENERBAHÇE'Yİ BU NOKTAYA GETİRDİ"

"Rakibe saygı, kendine saygı. Bu süreç içinde rakip camialarımıza asgari saygıyı göstererek hareket ettik. Yöneticiler, genel kurullarından aldığı etkiyi layıkıyla yerine getirmeli. Bir yönetici çıkıp da büyük bir kulübe karşı böyle konuşmamalı. Genel başarısızlıklar Fenerbahçe'yi bu noktaya getirdi."

"BAŞVURU HUKUKİ DEĞİL"

"Galatasaray, VAR öncesi son senede ve VAR'la birlikte şampiyon olarak rakibine üstünlük sağladı. Başvuruyu başta ciddiye almadık. Haksız, meşru değil, hukuki değil."

"FENERBAHÇE GÜNDEM DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR"

"Galatasaray, son 3 yılda Fenerbahçe'ye karşı hiç mağlubiyet almadı. Kendi sahasında 2 kez galip gelmiştir. Fenerbahçe başarısızlıkları örtmek ve gündemi değiştirmek adına yakın tarihte TFF'ye başvuru yaptı. O dönemin ligiyle, 2021'in kurallarıyla şampiyon kabul edilmesiyle ilgili bir başvuru. Bu konu Türkiye'de çok tartışıldı. Türkiye, ulusal bir lige 1959'da sahip oldu."



"BU SÖZLER KABUL EDİLEMEZ"

"Fenerbahçe yöneticisinin Galatasaray camiası için kullandığı sözler asla kabul edilemez. Galatasaray'ın adını bir terör örgütüyle yan yana kullanması, son derece üzüntü verici."



AZİZ YILDIRIM'IN O SÖZLERİ HATIRLATILDI...

GSTV'de eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Haziran 2017'de yaptığı konuşma yayınlandı... Yıldırım konuşmasındaki ifadeler şöyleydi:

2 yıldız ilave ettiler. 1959'da hesap kitap matematik sığmıyor. Biz 19, Galatasaray 20 falan bilmem ne. Bunlar (Beşiktaş) gittiler, 1959'dan önceki yıllarda 2 yıl şampiyon olmuşlar. Bu zorbalıktır.



YUSUF GÜNAY: BU, GERİ KALMANIN ÇARESİZLİĞİ...

"Rekabette geri kalmanın çaresizliği. Futbola bir kalite gelecek diye düşünürken bunun tam tersi oldu. Sahadaki başarısızlığın oluşturduğu psikolojik bir durum var. Fenerbahçe yöneticisi genç kardeşimizin konuşmasında bu anlaşılıyor. Herhalde ciddi bir travmayla karşı karşıyalar."

TÜRKER ARSLAN: KONUŞMALAR TERBİYESİZCEYDİ

Tahkim Kurulu Eski Başkanı Türker Arslan yayına telefonda bağlandı ve şunları söyledi: Ben, 15 sene Tahkim Kurulu'nda görev yaptım, 15 sene de başkandım. Haluk Ulusoy'un başkan olduğu dönemde Fenerbahçe başvuru yaptı, biz bunu reddettik. Bu ancak Tahkim Kurulu ve TFF'nin arşivinde bulunur. Ben Metin Bey'i üzüntüyle dinledim. Konuşmalarının seviyeleri düşüktü, terbiyesizceydi. Kendisini muhatap almıyorum. Ben CAS hakemliği de yaptım. Türkiye'yi bir tek ben temsil ediyordum. Tarafsız olduğum tescilli. Metin Sipahioğlu denen arkadaş beni bir araştırsın. Ben 50 senedir bu işlerin içerisindeyim. Fenerbahçe'nin o dönemdeki başkanına ve yöneticilerine sorarsa, benim ne kadar adil hareket ettiğimi bilir. Kendisi, tezgah kuruldu anlamında bir beyanda bulunuyor. Bu tamamen yanlış.



MELİH ŞABANOĞLU: FENERBAHÇE TARİHİNE DE UFAK KATKILARIM OLMUŞTUR



Melih Şabanoğlu: Ben hasbelkader tarihçi olma iddiasında bir insanım. Tarih bir bilim değildir ama bilimsel yöntemi kullanır. O konuyu objektifçe ele alıp sonuca ulaşmaktır tarihçilik. 2014 yılında Metin Sipahioğlu ile twitter'da konuşmuştum. O mesajlar üzerine bu konu hakkında konuştum. Benim spor tarihi üzerine asıl uzmanlığım daha çok Osmanlı dönemidir. Metin Sipahioğlu'nun mesajları sonrası çalışmaya başladım ve hala sürdürüyorum. Gerçeği sadece gerçeği söyleme mükellefiyetiyle söylüyorum. Tarihçi hassasiyetim var ve Galatasaray kültürüyle büyüdüm. 11 yaşında Galatasaray Lisesi'ne girdim. Galatasaray kültürü biraz farklıdır. Birisi bir iddiada bulunur ama bir Galatasaraylı bunun ne kadar doğru olduğunu sorgular. Bu kültür gereği söylüyorum. Bunu Fenerbahçelilerin izlediğini biliyorum. Sevgi ve saygıyla onları selamlıyorum. Fenerbahçe tarihine de ufak katkılarım olmuştur.



Twitter'da ve sosyal medyada çok aktif olan Fenerbahçe Tarihi diye bir blog var, akademisyen Barış Bey. Kendisiyle alışverişte bulunuyor. Kendisine Fenerbahçe'nin ilk maç haberinin küpürünü ilettim. Dolayısıyla Fenerbahçelilere de bu anlamda saygı ve sevgiyle selamlıyorum.





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