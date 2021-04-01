01 Nisan 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'lı paylaşımı! Fenerbahçe...

G.Saray'dan Aziz Yıldırım'lı paylaşım! 2014'te farklı 2018'de farklı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 Giriş Tarihi: 01.04.2021

'nin 1959 yılı öncesi şampiyonlukların sayılması için yaptığı başvurunun ardından 'dan art arda paylaşımlar geldi. Sarı-kırmızılı takım, önce sarı-lacivertlilerin başkanı 'un eski demecini paylaşırken, üstüne F.Bahçe'nin eski başkanı 'ın konuşma yaptığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'nin 'ye 1959 yılı öncesi şampiyonlukların da sayılmasını talep etmesinin ardından 'dan üst üste paylaşımlar geldi.

Önce F.Bahçe Başkanı 'un Haziran 2018'de verdiği demeci paylaşan sarı-kırmızılı takım, daha sonra eski başkan 'ın yaptığı konuşmayı da paylaştı.

İşte o paylaşım:

G.Saray'dan F.Bahçe'ye bir cevap daha! 'Ufak bir hatırlatma...' haberin devamı

F.Bahçe'den G.Saray'a flaş çağrı! haberin devamı

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