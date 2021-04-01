01 Nisan 2021, Perşembe
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Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'lı paylaşımı! Fenerbahçe...
Fenerbahçe'nin 1959 yılı öncesi şampiyonlukların sayılması için yaptığı başvurunun ardından Galatasaray'dan art arda paylaşımlar geldi. Sarı-kırmızılı takım, önce sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un eski demecini paylaşırken, üstüne F.Bahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın konuşma yaptığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Fenerbahçe'nin TFF'ye 1959 yılı öncesi şampiyonlukların da sayılmasını talep etmesinin ardından Galatasaray'dan üst üste paylaşımlar geldi.
Önce F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un Haziran 2018'de verdiği demeci paylaşan sarı-kırmızılı takım, daha sonra eski başkan Aziz Yıldırım'ın yaptığı konuşmayı da paylaştı.
İşte o paylaşım:
2014'te farklı... 2018'de farklı... pic.twitter.com/EI20xNhxiy— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) April 1, 2021
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