Son dakika: Galatasaray'da 1 futbolcunun daha test sonucu pozitif çıktı

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar yaptığı açıklamada 1 futbolcunun daha test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Galatasaray'da 1 futbolcuda daha corona virüsüne rastlandı ve takımdaki vaka sayısı 2'ye yükseldi. Sarı-kırmızılılar resmi hesabından yaşanan gelişmeyi duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Milli takım kamplarında bulunan ve Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlandıktan sonra izolasyon sürecine başlanan bir futbolcumuzun yanı sıra, milli takım dönüşü sonrası bu sabah yapılan testinde pozitif sonuca rastlanan bir futbolcumuzun daha izolasyon, tedavi ve takip programına başlanmıştır.

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