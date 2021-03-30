30 Mart 2021, Salı
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Son dakika spor haberleri: Mustafa Cengiz Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan istifa etti | GS haberleri
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığını üstlendiği Kulüpler Birliği hakkında son dakika kararı aldı. Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu'ndan istifa etti. İşte sebebi...
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu'ndan istifa ettiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndaki görevinden istifa kararı aldı. Birliğin, bazı kulüplerin ortak çıkarının temsil edildiği yere dönüştüğünü belirten Cengiz, yönetim kurulu toplantılarına katılmayacağını dile getirdi.
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