30 Mart 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Mustafa Cengiz Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan istifa etti | GS haberleri

Mustafa Cengiz istifasını açıkladı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.03.2021

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığını üstlendiği hakkında son dakika kararı aldı. Mustafa Cengiz, Yönetim Kurulu'ndan istifa etti. İşte sebebi...

Başkanı Mustafa Cengiz, Vakfı Yönetim Kurulu'ndan istifa ettiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndaki görevinden istifa kararı aldı. Birliğin, bazı kulüplerin ortak çıkarının temsil edildiği yere dönüştüğünü belirten Cengiz, yönetim kurulu toplantılarına katılmayacağını dile getirdi.

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