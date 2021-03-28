28 Mart 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray Hatayspor maçına hazırlanıyor!

G.Saray Hatayspor maçına hazırlanıyor!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'de 31 haftanın ardından 2. sırada bulunan çalışmalarını yönetiminde sürdürdü. Sarı-kırmızılılar maçı hazırlıkları kapsamında ile 60 dakikalık bir maç yaptı. ( haberleri)

, 'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Atakaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.

Antrenmanın ana bölümünde ile 60 dakikalık maç yapıldığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Mohamed'den Salah paylaşımı! Mohamed'den Salah paylaşımı!
Patrick van Aanholt'ta flaş gelişme! Yönetimin kafası karıştı Patrick van Aanholt'ta flaş gelişme! Yönetimin kafası karıştı
Terim'den sürpriz karar! Oğulcan... Terim'den sürpriz karar! Oğulcan...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör