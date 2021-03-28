28 Mart 2021, Pazar
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Galatasaray Hatayspor maçına hazırlanıyor!
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 31 haftanın ardından 2. sırada bulunan Galatasaray çalışmalarını Fatih Terim yönetiminde sürdürdü. Sarı-kırmızılılar Hatayspor maçı hazırlıkları kapsamında 19 Yaş Altı Takımı ile 60 dakikalık bir maç yaptı. (GS spor haberleri)
Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.
Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 60 dakikalık maç yapıldığı aktarıldı.
Sarı-kırmızılı takım hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
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