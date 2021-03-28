Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den sürpriz karar! Oğulcan Çağlayan...
Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları devam ederken, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Oğulcan Çağlayan ile ilgili sürpriz bir karar aldı.
Süper Lig'de son olarak sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup olan Galatasaray, milli aranın ardından Hatayspor deplasmanına çıkacak. Bu karşılaşma öncesi Fatih Terim'den sürpriz değişiklikler gelebilir. İşte ayrıntılar...
Oynadığı dönemde verilen şansları iyi kullanan, yokluğunda ise teknik kadronun hamle şansını azaltan Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan, milli aradan sonra yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
Milliyet'te yer alan habere göre 25 yaşındaki futbolcu, 11 maçtır çeşitli nedenlerle forma giyememişti. Son olarak 17 Ocak'taki Beşiktaş maçında ilk onbirde sahaya çıkıp bu maçta 80 dakika sahada kalan Oğulcan sakatlanmış ve daha sonra 5 maçta oynamamıştı.
Uyluk problemi yaşayan sarı-kırmızı oyuncu, sakatlığı nedeniyle Denizli, Malatya, Gaziantep, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında görev yapamamıştı.
Genç forvet, cezası sona ermesine karşın Ankaragücü, Sivas ve Kayseri maçlarında ise kadroya bile alınmadı. Son olarak Çaykur Rizespor'a karşı maç kadrosuna alınan oyuncu, bu karşılaşmada da süre alamadı.
Sistem üzerinde değişiklik düşünen ve tek forvetli sisteme geçmeyi planlayan teknik direktör Fatih Terim'in, Feghouli'yi 10 numaraya çekip, sağ kanatta ise Kerem veya Oğulcan'dan birini sahaya sürmesi bekleniyor.
Oğulcan, sağ kanatta sezon içerisinde iyi işlere imza atarken, Terim yetenekli futbolcuyu ikinci forvet gibi kullanmıştı.
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