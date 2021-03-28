28 Mart 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den sürpriz karar! Oğulcan Çağlayan...

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları devam ederken, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Oğulcan Çağlayan ile ilgili sürpriz bir karar aldı.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den sürpriz karar! Oğulcan Çağlayan...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.03.2021

'de son olarak sahasında 'a 4-3 mağlup olan Galatasaray, milli aranın ardından deplasmanına çıkacak. Bu karşılaşma öncesi Fatih Terim'den sürpriz değişiklikler gelebilir. İşte ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den sürpriz karar! Oğulcan Çağlayan...

Oynadığı dönemde verilen şansları iyi kullanan, yokluğunda ise teknik kadronun hamle şansını azaltan Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan, milli aradan sonra yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den sürpriz karar! Oğulcan Çağlayan...

Milliyet'te yer alan habere göre 25 yaşındaki futbolcu, 11 maçtır çeşitli nedenlerle forma giyememişti. Son olarak 17 Ocak'taki maçında ilk onbirde sahaya çıkıp bu maçta 80 dakika sahada kalan Oğulcan sakatlanmış ve daha sonra 5 maçta oynamamıştı.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den sürpriz karar! Oğulcan Çağlayan...

Uyluk problemi yaşayan sarı-kırmızı oyuncu, sakatlığı nedeniyle Denizli, , , ve maçlarında görev yapamamıştı.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den sürpriz karar! Oğulcan Çağlayan...

Oğulcan için talihsizlikler burada bitmedi. ile olan sözleşmesini haksız feshettiği için, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan 6 maç men cezası aldı, Tahkim Kurulu bunu 3'e indirdi. Böylece Oğulcan; , ve maçlarında da cezası nedeniyle yer bulamadı.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den sürpriz karar! Oğulcan Çağlayan...

Genç forvet, cezası sona ermesine karşın , ve Kayseri maçlarında ise kadroya bile alınmadı. Son olarak 'a karşı maç kadrosuna alınan oyuncu, bu karşılaşmada da süre alamadı.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den sürpriz karar! Oğulcan Çağlayan...

Sistem üzerinde değişiklik düşünen ve tek forvetli sisteme geçmeyi planlayan teknik direktör Fatih Terim'in, Feghouli'yi 10 numaraya çekip, sağ kanatta ise Kerem veya Oğulcan'dan birini sahaya sürmesi bekleniyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den sürpriz karar! Oğulcan Çağlayan...

Oğulcan, sağ kanatta sezon içerisinde iyi işlere imza atarken, Terim yetenekli futbolcuyu ikinci forvet gibi kullanmıştı.

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