Oğulcan için talihsizlikler burada bitmedi. Rize ile olan sözleşmesini haksız feshettiği için, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan 6 maç men cezası aldı, Tahkim Kurulu bunu 3'e indirdi. Böylece Oğulcan; Kasımpaşa, Alanya ve Erzurum maçlarında da cezası nedeniyle yer bulamadı.