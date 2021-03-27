Son dakika spor haberleri: Transferin gözdesinden Galatasaray açıklaması! "Çok büyük bir kulüp ancak..."

- Galatasaray'ın gündemine girdin, birçok Süper Lig ekibi tarafından da izleniyorsun. Resmi bir teklif geldi mi?

"İsmimin transferle anılması güzel bir duygu. Bu benim iyi bir performans gösterdiğim anlamına geliyor. Türk futbolunu aslında sürekli çok yakından takip edemiyorum ancak Galatasaray çok büyük bir kulüp, onu biliyorum. Türkiye'deki en güzel şey futbola bakış açıları ve deneyimle, tutkuları. Orada herkes futbolu yaşıyor. Ancak şu anda tamamen kendi gelişimime odaklandım. İlk hedefim Nijmegen'le üst lige çıkmak, sonrasında kariyerim için daha iyi bir adım atmak."