27 Mart 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Transferin gözdesinden Galatasaray açıklaması! "Çok büyük bir kulüp ancak..."

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında da ilgilendiği ve teknik direktör Fatih Terim'in transferinde yer alan Elayis Tavşan flaş açıklamalarda bulundu. Bu sezon Nijmegen formasıyla gösterdiği 11 gol ve 7 asistlik performansla dikkat çeken 19 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulübe transferiyle ilgili de konuştu.

Son dakika spor haberleri: Transferin gözdesinden Galatasaray açıklaması! Çok büyük bir kulüp ancak...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 Giriş Tarihi: 27.03.2021

Hollanda'da forması giyen Türk asıllı Hollandalı futbolcu bu sezona damga vuruyor.

Son dakika spor haberleri: Transferin gözdesinden Galatasaray açıklaması! Çok büyük bir kulüp ancak...

Geçen dönem 7 gol, 3 asistlik performansıyla 'ın da gündemine gelen 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon 11 gol, 7 asistlik harika performansıyla yıldızlaştı.

Son dakika spor haberleri: Transferin gözdesinden Galatasaray açıklaması! Çok büyük bir kulüp ancak...

Adı ile anılan ve 'in transfer listesinde olduğu öne sürülen Elayis, sarı-kırmızılı kulübe transferiyle ilgili konuştu. Fanatik'e konuşan genç yıldızın açıklamaları şu şekilde:

Son dakika spor haberleri: Transferin gözdesinden Galatasaray açıklaması! Çok büyük bir kulüp ancak...

- Galatasaray'ın gündemine girdin, birçok Süper Lig ekibi tarafından da izleniyorsun. Resmi bir teklif geldi mi?

"İsmimin transferle anılması güzel bir duygu. Bu benim iyi bir performans gösterdiğim anlamına geliyor. Türk futbolunu aslında sürekli çok yakından takip edemiyorum ancak çok büyük bir kulüp, onu biliyorum. Türkiye'deki en güzel şey futbola bakış açıları ve deneyimle, tutkuları. Orada herkes futbolu yaşıyor. Ancak şu anda tamamen kendi gelişimime odaklandım. İlk hedefim 'le üst lige çıkmak, sonrasında kariyerim için daha iyi bir adım atmak."

Son dakika spor haberleri: Transferin gözdesinden Galatasaray açıklaması! Çok büyük bir kulüp ancak...

- Futbolcu fabrikası olan Hollanda'da oynuyorsun, kariyerin açısından bu durum sana ne katıyor?

"Hollanda kişisel gelişimim açısından çok önemli bir yer. Burada genç oyuncular daha çok şans buluyor. Zaten Hollanda verdiği iyi eğitimle tanınıyor. Buradaki futbol tarzı hücum odaklı. Aynı zamanda teknik ve taktik ön planda. Tüm bu özellikler de benim için çok uygun. Gelişimim açısından doğru yerdeyim."

Son dakika spor haberleri: Transferin gözdesinden Galatasaray açıklaması! Çok büyük bir kulüp ancak...

- Türkiye ve Hollanda vatandaşısın. Hollanda'nın altyaş kategorilerinde forma giysen de henüz milli takım tercihini yapmadın. Gönlün hangi ülkeden yana?

"Hollanda'da doğdum ve büyüdüm. U17 Avrupa Şampiyonluğu da kazandım. Kariyerimin en önemli anlarından biriydi. Çok iyi rakiplere karşı oynadık, orada çok şey öğrendim. Annem Türk ancak Türkiye için hiç oynamadım. Türkiye Milli Takımı'ndan da bana bir teklif gelmedi. Bu nedenle bu durumu hiç düşünmedim. Ancak bir davet gelmesi durumunda tabii ki seçenekleri değerlendiririm."

Son dakika spor haberleri: Transferin gözdesinden Galatasaray açıklaması! Çok büyük bir kulüp ancak...

- Hollanda Milli Takımı ile U17 Avrupa Şampiyonluğu yaşadın. Kariyerin açısından bu başarı sana ne kattı?

"Kariyerimin en önemli anlarından birisiydi. Çok güzel ve çok güçlü bir oyuncu grubumuz vardı. Cees van Wonderen ve Bert Konterman gibi iki çok iyi antrenörümüz vardı. Onlarla ilişkilerimiz çok iyiydi. Gelişimim açısından orada çok şey öğrendim. Çok iyi rakiplere karşı üst düzey mücadeleler verdik. Bu da hepimizi elbet daha iyi bir oyuncu yaptı."

Son dakika spor haberleri: Transferin gözdesinden Galatasaray açıklaması! Çok büyük bir kulüp ancak...

- Harika bir sezon geçiriyorsun, bu başarının sırrı ne?

"Gerçekten çok sıkı çalışıyorum. İdman yapmak için idman yapmıyorum. Her gün kendimi geliştirmek için çabalıyorum. Bunlar dışında yemeklerime, dinlenmeme ve uyku düzenime dikkat ediyorum. En önemlisi de bunları bir gün değil, her gün istikrarlı bir şekilde yapıyorum. Bu da doğal olarak başarıyı getiriyor."

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