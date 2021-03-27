Son dakika Galatasaray haberi: Ters köşe! Galatasaray'da ayrılık depremi...

ETEBO DA YOLCU

Galatasaray'da bekleneni veremeyen isimlerden biri olan Etebo da sezon sonunda Sarı Kırmızılı formaya veda edecek isimler arasında yer alıyor. Stoke City'den kiralanan futbolcu, sezon başında 675 Bin € kiralama ücreti ile takıma katılmıştı. Belhanda'nın gidişinden sonra forma şansı bulsa da Terim orta sahada Taylan Antalyalı ve Gedson Fernandes'i tercih ediyor.