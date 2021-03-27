27 Mart 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Arturo Vidal'in menajerinden açıklama geldi! Galatasaray...

Son dakika Galatasaray haberi: Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray'da gelecek sezon için çalışmalar hızlandı. Orta sahasını güçlendirmek için düğmeye basan sarı-kırmızılıların, sezon sonunda Inter'den ayrılması beklenen Arturo Vidal'i kadrosuna katmak istediği öne sürülmüştü. Şilili futbolcunun menajeri Fernando Felicevich, oyuncusunun geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son dakika spor haberi: Arturo Vidal'in menajerinden açıklama geldi! Galatasaray...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.03.2021

'in 32. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika spor haberi: Arturo Vidal'in menajerinden açıklama geldi! Galatasaray...

Sarı-kırmızılılar zorlu karşılaşma için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da transfer çalışmalarında gaza basıldı.

Son dakika spor haberi: Arturo Vidal'in menajerinden açıklama geldi! Galatasaray...

Cimbom'da listenin başında ise sezon sonunda Inter ile olan sözleşmesi sona erecek olan Arturo bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Arturo Vidal'in menajerinden açıklama geldi! Galatasaray...

'ın transfer listesinde olan yıldız futbolcu için ve 'nun da devrede olduğu iddia edilmişti.

Son dakika spor haberi: Arturo Vidal'in menajerinden açıklama geldi! Galatasaray...

Şilili futbolcunun temsilcisi ise futbolcusunun geleceği ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler:

Son dakika spor haberi: Arturo Vidal'in menajerinden açıklama geldi! Galatasaray...

" gibi bir futbolcuya her an, her dönem transfer teklifleri gelmesi çok normaldir. Ancak, Vidal tekliflere rağmen Inter'de kalma niyetinde.

Son dakika spor haberi: Arturo Vidal'in menajerinden açıklama geldi! Galatasaray...

'in şu an tek isteği İtalya şampiyonluğunu kazanmak ve gelecek sezon Inter ile 'nde oynamak."

Son dakika spor haberi: Arturo Vidal'in menajerinden açıklama geldi! Galatasaray...

Kariyerinde , , , gibi kulüpler olan 33 yaşındaki Arturo , bu sezon Inter formasıyla 30 maça çıktı ve 2 gol atıp 2 asist yaptı.

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