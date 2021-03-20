20 Mart 2021, Cumartesi

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Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının hakemi Volkan Bayarslan'ın kararları doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda ağırladığı Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup olarak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oynanacağı haftada önemli bir 3 puan bıraktı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, bugünkü köşesinde 7 gollü mücadeleyi ve hakem Volkan Bayarslan'ın kararlarını değerlendirdi. İşte o yazı...

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının hakemi Volkan Bayarslan'ın kararları doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.03.2021

'nda 'u ağırlayan Galatasaray, mücadeleden 4-3 mağlup ayrılarak 'de iç sahada 11 maç sonra kaybetti.

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının hakemi Volkan Bayarslan'ın kararları doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı

Heyecan düzeyi yüksek müsabakada 1 kırmızı kart çıktı, VAR kararıyla 1 de penaltı iptal edildi. Yazarı , maçın hakem performansını yorumladı.

İşte o yazı...

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının hakemi Volkan Bayarslan'ın kararları doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı

Ahmet Çakar: Galatasaray şampiyonluk yarışında tarif edilmesi mümkün olmayan ağır bir yara aldı. Üstelik dün geceki mağlubiyeti hak ettiler.

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının hakemi Volkan Bayarslan'ın kararları doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı

Dahası biraz şanslı olsaydı karşılaşma 6'ya, 7'ye giderdi. 11 tane kötü oyuncu. Defansın göbeğinde oynayan ve 'nun amatörce bile denmeyecek ağır hataları bu yenilgiyi getirdi.

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının hakemi Volkan Bayarslan'ın kararları doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı

Daha ilk dakika o kadar ağır ki dönemiyor bile. Topu rakibin önüne bıraktı, o da golü yaptı. Aslında daha ilk dakikada mağlup duruma düşen Galatasaray, 20-25 dakikada öne de geçti. Önce , ardından 'nın harika bir şutuyla skoru aldılar.

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının hakemi Volkan Bayarslan'ın kararları doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı

Ama tam devre biterken bu kez sahneye çıktı. Topu arkasına kaçırdı ve golü buldu. İkinci yarı hatalar, penaltılar, kartlar her şey var...

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının hakemi Volkan Bayarslan'ın kararları doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı

Rize penaltıyla öne geçti, daha sonra Rizesporlu defans oyuncusuyla Onyekuru birlikter vurdular ve beraberlik geldi. Maç biterken de belki de Galatasaray'ın şampiyonluk şansına büyük darbe vurdu.

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının hakemi Volkan Bayarslan'ın kararları doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı

'u kutlamak lazım. Teknik Direktör Bülent Uygun takımın başına geldikten sonra art arda iki galibiyet aldılar ve düşme stresini geride bıraktılar.

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının hakemi Volkan Bayarslan'ın kararları doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı

Ben dün gece hakem 'ı beğendim. İlk penaltıda karar yüzde 100 doğru. eliyle kesiyor. İkinci pozisyon içeride mi, dışarıda mı çok tartışılır.

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının hakemi Volkan Bayarslan'ın kararları doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı

Hakem penaltı dedi, VAR sonra düzeltti. Ama ne olursa olsun 'in ikinci sarı karttan gelen kırmızı kartı yüzde 100 doğru karardı. Sonuçta Galatasaray hiç hesapta olmayan, çok haklı ve hezimetten ucuz kurtulduğu bir maç oynadı.

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