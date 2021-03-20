Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının hakemi Volkan Bayarslan'ın kararları doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda ağırladığı Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup olarak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oynanacağı haftada önemli bir 3 puan bıraktı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, bugünkü köşesinde 7 gollü mücadeleyi ve hakem Volkan Bayarslan'ın kararlarını değerlendirdi. İşte o yazı...
Türk Telekom Stadyumu'nda Rizespor'u ağırlayan Galatasaray, mücadeleden 4-3 mağlup ayrılarak Süper Lig'de iç sahada 11 maç sonra kaybetti.
Heyecan düzeyi yüksek müsabakada 1 kırmızı kart çıktı, VAR kararıyla 1 de penaltı iptal edildi. Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar, maçın hakem performansını yorumladı.
İşte o yazı...
Ahmet Çakar: Galatasaray şampiyonluk yarışında tarif edilmesi mümkün olmayan ağır bir yara aldı. Üstelik dün geceki mağlubiyeti hak ettiler.
Dahası Çaykur Rizespor biraz şanslı olsaydı karşılaşma 6'ya, 7'ye giderdi. 11 tane kötü oyuncu. Defansın göbeğinde oynayan Luyindama ve Marcao'nun amatörce bile denmeyecek ağır hataları bu yenilgiyi getirdi.
Daha ilk dakika Luyindama o kadar ağır ki dönemiyor bile. Topu rakibin önüne bıraktı, o da golü yaptı. Aslında daha ilk dakikada mağlup duruma düşen Galatasaray, 20-25 dakikada öne de geçti. Önce Yedlin, ardından Emre Akbaba'nın harika bir şutuyla skoru aldılar.
Rize penaltıyla öne geçti, daha sonra Rizesporlu defans oyuncusuyla Onyekuru birlikter vurdular ve beraberlik geldi. Maç biterken de Rizespor belki de Galatasaray'ın şampiyonluk şansına büyük darbe vurdu.
Rizespor'u kutlamak lazım. Teknik Direktör Bülent Uygun takımın başına geldikten sonra art arda iki galibiyet aldılar ve düşme stresini geride bıraktılar.
Ben dün gece hakem Volkan Bayarslan'ı beğendim. İlk penaltıda karar yüzde 100 doğru. Yedlin eliyle kesiyor. İkinci pozisyon içeride mi, dışarıda mı çok tartışılır.
Hakem Volkan Bayarslan penaltı dedi, VAR sonra düzeltti. Ama ne olursa olsun Yedlin'in ikinci sarı karttan gelen kırmızı kartı yüzde 100 doğru karardı. Sonuçta Galatasaray hiç hesapta olmayan, çok haklı ve hezimetten ucuz kurtulduğu bir maç oynadı.
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