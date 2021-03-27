27 Mart 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Hatayspor maçı hazırlıkları devam etti

G.Saray'da hazırlıklar sürüyor!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'de 32. haftada ile karşı karşıya gelecek 'da hazırlıklar sürüyor. yönetiminde gerçekleşen çalışmalara milli takımda yer alan isimler katılmadı. (Gs spor haberleri)

, 'in 32. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
'nde Teknik Direktör yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde oyunları oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Milli takım kamplarında yer alan oyuncular antrenmanda yer almadı.
Galatasaray, Hatayspor maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla devam edecek.
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