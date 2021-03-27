27 Mart 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Falcao hırs küpü!

Falcao hırs küpü!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.03.2021

Galatasaray son 2 maça 4-4-2 sistemiyle çıkmış ve bu sistemde verimli futbol oynayamamıştı. Sarı-kırmızılılarda milli arada çalışmalarını sürdüren hırsıyla dikkat çekerken, Mohamed'le kıyasıya bir yarış içine girecek. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'da 4-4-2 sisteminin beklenilen verimi getirmemesi üzerine yeniden 4-3-3'e dönmeyi planlıyor. Herkes bu sistemde en uçta 'nun değil Mostafa Mohamed'in oynaması gerektiği yönünde fikir bildiriyor. Kolombiyalı yıldız için bu ekstra motivasyon kaynağı olmuş durumda. 34 yaşındaki oyuncu antrenmanların en çalışkan ismi.

İDMANA DEVAM

Sarı-kırmızılılar, mücadelesi hazırlıklarını sürdürüyor. Milli oyuncularından yoksun şekilde idman yapan Aslan, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirdi. İmparator öğrencilerine bu maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini belirterek, "Artık puan kaybetme lüksümüz kalmadı. Sahada sadece 3 puan için savaşan bir takım görmek istiyorum" dedi.

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