Galatasaray'da Falcao hırs küpü!
Galatasaray son 2 maça 4-4-2 sistemiyle çıkmış ve bu sistemde verimli futbol oynayamamıştı. Sarı-kırmızılılarda milli arada çalışmalarını sürdüren Falcao hırsıyla dikkat çekerken, Mohamed'le kıyasıya bir yarış içine girecek. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Cimbom'da 4-4-2 sisteminin beklenilen verimi getirmemesi üzerine Fatih Terim yeniden 4-3-3'e dönmeyi planlıyor. Herkes bu sistemde en uçta Radamel Falcao'nun değil Mostafa Mohamed'in oynaması gerektiği yönünde fikir bildiriyor. Kolombiyalı yıldız için bu ekstra motivasyon kaynağı olmuş durumda. 34 yaşındaki oyuncu antrenmanların en çalışkan ismi.
İDMANA DEVAM
Sarı-kırmızılılar, Hatayspor mücadelesi hazırlıklarını sürdürüyor. Milli oyuncularından yoksun şekilde idman yapan Aslan, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirdi. İmparator öğrencilerine bu maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini belirterek, "Artık puan kaybetme lüksümüz kalmadı. Sahada sadece 3 puan için savaşan bir takım görmek istiyorum" dedi.
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