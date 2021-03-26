26 Mart 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaraylı Marcao'ya sürpriz transfer teklifi! 2 milyon Euro...

Marcao'ya flaş teklif!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.03.2021

Galatasaray'da Marcao'nun sözleşme yenilemesi krize döndü. Gelecek sezon 900 bin euro'ya oynayacak olan Brezilyalı oyuncuya yönetim, en fazla 1.25 milyon önermiş, menajeri ise 1.75 milyon euro'da diretmişti. Bu gelişmeler yaşanırken Brezilyalı oyuncuya flaş bir teklif geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Galatasaray'da Marcao'nun sözleşmesini yenileme süreci krize neden oldu. Gelecek sezon 900 bin euro'ya oynayacak olan Brezilyalı oyuncuya yönetim, en fazla 1.25 milyon önermiş, menajeri ise 1.75 milyon euro'da diretmişti. İki taraf anlaşamayınca Marcao'nun morali bozulmuş ve son haftalarda yaptığı hatalarla gündeme gelmişti. Hali hazırda eşiyle Dubai'de tatilde bulunan sambacının takımıyla görüştüğü iddia edilmişti. İddialara göre; takımı Marcao'ya yılda 2 milyon euro'luk bir teklif sundu. Bu yüzden Marcao'nun sözleşmesini yenilemek istemediği öğrenildi.

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ADRESİ DEĞİŞEBİLİR

Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen ve İtalya'yı gözüne kestiren Marcao, sezon başında Roma'nın kapısından dönmüştü. Brezilyalı yıldızın, cazip teklif nedeniyle rotasını Al Ain'e de kırabileceği belirtiliyor.

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