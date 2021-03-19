Fatih Terim'den Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı öncesi sakatlık açıklaması!
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Kolay değil, çok büyük bir maç yoğunluğundan geliyoruz. Emre Taşdemir de dahil olmak üzere hepimiz hazırız. Hiçbir sakat oyuncumuz kalmadı. Bu önemli." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.
İşte Terim'in o sözleri:
Erhan Önal ve Rasim Öztekin'e tekrardan Allah rahmet eylesin. İki ustayı dualarımızla uğurladık.
Geçen hafta oynadığımız oyunun üstüne koyarak devam etmeliyiz. Rakip alanda blok arasını iyi kullanabilirsek, kaptırdığımız toplarda ani bir reaksiyon, oyun karakterimiz kontrapresi yaparsak atak devamlılığını sağlarız. Bu da rakibi hataya zorlar. Bunu bekliyorum
Oturan, sahada koşan suratlarını da asmadan, bu da doğaldır oyuncu böyledir, oyuncu hep kendini düşünür. Hoca ise takımı düşünür. Zaman zaman belki bir suratında ufak kırgınlık, kızgınlık mı, kızgınlık değil de pek rastlamıyorum, bu da hoşuma gidiyor. Doğru ve iyi bir takım olduğumuzu kanıtlıyor. Herkes oynamak ister, bunu da kabul etmek lazım. Bu atmosfer bizim için sevindirici bir olay.
Kolay değil, çok büyük bir maç yoğunluğundan geliyoruz. Emre Taşdemir de dahil olmak üzere hepimiz hazırız. Hiçbir sakat oyuncumuz kalmadı. Bu önemli.
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