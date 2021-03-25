25 Mart 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a yine Mısır'dan bir yıldız adayı! Transfer için resmi açıklama geldi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, bir yandan transfere de hız verdi. Sarı kırmızılılar devre arasında Mısır'dan Mostafa Mohamed'i kadrosuna katmış ve performansından oldukça memnun kalmıştı. Bunun üzerine Mısır pazarına odaklanan Aslan, bir bomba daha patlatmayı planlıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a yine Mısır'dan bir yıldız adayı! Transfer için resmi açıklama geldi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 Giriş Tarihi: 25.03.2021

, bir yandan 'de şampiyonluk hedeflerken, diğer yandan da transfer operasyonu için var gücüyle çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a yine Mısır'dan bir yıldız adayı! Transfer için resmi açıklama geldi

Ara transfer sezonunda ekibi Zamalek'ten Mostafa Mohamed'i kadrosuna dahil eden sarı kırmızılı kulüp, golcü futbolcudan hayli memnun kalmıştı. Öte yandan 'un scout ekibi, 'nde çeşitli oyuncuları izlemeye devam etmişti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a yine Mısır'dan bir yıldız adayı! Transfer için resmi açıklama geldi

TRANSFERİN SON HALKASI: DIENG
Bununla beraber 'ın, orta sahaya takviye yapmak istediği ve forması giyen 'e kanca attığı biliniyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a yine Mısır'dan bir yıldız adayı! Transfer için resmi açıklama geldi

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Dieng'in menajeri, basınına oyuncusunun transferine ilişkin konuşurken, ile temaslarını da anlattı. İşte o sözler;

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a yine Mısır'dan bir yıldız adayı! Transfer için resmi açıklama geldi

", teknik anlamda oldukça yetenekli bir futbolcu. Aynı zamanda saha içinde de dengeli bir futbol oynuyor. Kendisine verilen görevleri eksiksiz yerine getiriyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a yine Mısır'dan bir yıldız adayı! Transfer için resmi açıklama geldi

Şu anda Afrika kıtasının en iyi takımlarından birinde forma giyiyor olması onun için büyük bir şans.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a yine Mısır'dan bir yıldız adayı! Transfer için resmi açıklama geldi

AVRUPA'DAN TEKLİF...
, 'ya gitmek istiyor ancak bunun için önce resmi bir teklif gelmesi lazım. Ayrıca ekonomik anlamda kulübüyle ve kendisiyle anlaşılması lazım. Şartlar oluşması halinde transfere sıcak bakıyor. Aksi halde takımından ayrılmayacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a yine Mısır'dan bir yıldız adayı! Transfer için resmi açıklama geldi

, kesinlikle 'de olmaktan çok mutlu. Ancak onun hayali var ve bunu da gerçekleştirmek istiyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a yine Mısır'dan bir yıldız adayı! Transfer için resmi açıklama geldi

Şu ana kadar herhangi bir takımdan kulübüne gelmiş resmi bir teklif yok. Onu izlediklerini biliyorum.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a yine Mısır'dan bir yıldız adayı! Transfer için resmi açıklama geldi

G.SARAY YAZ TRANSFER SEZONUNDA...
'dan ciddi bir ilgi vardı ama Türk kulübü, gelecek yaz oyuncuma resmi teklif yapacağını söyledi. Tekrar söylüyorum, şimdiye dek gelmiş resmi bir teklif yok.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a yine Mısır'dan bir yıldız adayı! Transfer için resmi açıklama geldi

Türk kulübü yaz aylarında Dieng için resmi bir teklifte bulunabilir. Eğer teklif gelirse oyuncum, hayalini gerçekleştirmek için 'den ayrılacak."

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