Son dakika spor haberi: Galatasaray'a yine Mısır'dan bir yıldız adayı! Transfer için resmi açıklama geldi
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, bir yandan transfere de hız verdi. Sarı kırmızılılar devre arasında Mısır'dan Mostafa Mohamed'i kadrosuna katmış ve performansından oldukça memnun kalmıştı. Bunun üzerine Mısır pazarına odaklanan Aslan, bir bomba daha patlatmayı planlıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray, bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk hedeflerken, diğer yandan da transfer operasyonu için var gücüyle çalışmalarını sürdürüyor.
Ara transfer sezonunda Mısır ekibi Zamalek'ten Mostafa Mohamed'i kadrosuna dahil eden sarı kırmızılı kulüp, golcü futbolcudan hayli memnun kalmıştı. Öte yandan Cimbom'un scout ekibi, Mısır Ligi'nde çeşitli oyuncuları izlemeye devam etmişti.
TRANSFERİN SON HALKASI: DIENG
Bununla beraber Galatasaray'ın, orta sahaya takviye yapmak istediği ve Al Ahly forması giyen Aliou Dieng'e kanca attığı biliniyor.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Dieng'in menajeri, Mısır basınına oyuncusunun transferine ilişkin konuşurken, Galatasaray ile temaslarını da anlattı. İşte o sözler;
"Aliou Dieng, teknik anlamda oldukça yetenekli bir futbolcu. Aynı zamanda saha içinde de dengeli bir futbol oynuyor. Kendisine verilen görevleri eksiksiz yerine getiriyor.
Şu anda Afrika kıtasının en iyi takımlarından birinde forma giyiyor olması onun için büyük bir şans.
AVRUPA'DAN TEKLİF...
Aliou Dieng, Avrupa'ya gitmek istiyor ancak bunun için önce resmi bir teklif gelmesi lazım. Ayrıca ekonomik anlamda kulübüyle ve kendisiyle anlaşılması lazım. Şartlar oluşması halinde transfere sıcak bakıyor. Aksi halde takımından ayrılmayacak.
Aliou Dieng, kesinlikle Al Ahly'de olmaktan çok mutlu. Ancak onun Avrupa hayali var ve bunu da gerçekleştirmek istiyor.
Şu ana kadar herhangi bir takımdan Al Ahly kulübüne gelmiş resmi bir teklif yok. Onu izlediklerini biliyorum.
G.SARAY YAZ TRANSFER SEZONUNDA...
Galatasaray'dan ciddi bir ilgi vardı ama Türk kulübü, gelecek yaz oyuncuma resmi teklif yapacağını söyledi. Tekrar söylüyorum, şimdiye dek gelmiş resmi bir teklif yok.
Türk kulübü yaz aylarında Dieng için resmi bir teklifte bulunabilir. Eğer teklif gelirse oyuncum, Avrupa hayalini gerçekleştirmek için Al Ahly'den ayrılacak."
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