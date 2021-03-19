Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın sözleşmesini feshetmesi üzerine Belhanda'dan karşı hamle geldi!
Galatasaray'ın Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamaları sebebiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği Younes Belhanda'dan, karşı hamle geldi. Faslı oyuncu sarı kırmızılı kulübü 'haksız fesih' gerekçesiyle FIFA'ya şikayet etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray'ın sözleşmesini tek taraflı feshettiği Belhanda, tazminat peşine düştü. Faslı oyuncunun, menajeri D'Avila'dan bağımsız olarak görüştüğü FIFPro'nun kendisine Fransız bir avukat tayin ettiği ve Türkiye'den de bir avukat ile anlaştığı ifade edildi.
Belhanda'nın gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından Galatasaray'ı "haksız fesih" gerekçesiyle FIFA'ya şikayet ettiği bildirildi. Şikayet dilekçesinde, "Gönderiliş şeklinde imaj zedeleyici bir durum" olduğu ve bunun da tazminata neden olduğu dile getirildi.
SİVAS SON OLDU
Belhanda, 2-2 biten Sivasspor maçının ardından "Sosyal medyaya bakacaklarına zeminle ilgilensinler" diyerek yönetimi hedef almış ve yönetim tarafından sözleşmesi tek taraflı feshedilmişti. (Fotomaç)
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