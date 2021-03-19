19 Mart 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın sözleşmesini feshetmesi üzerine Belhanda'dan karşı hamle geldi!

Belhanda'dan karşı hamle! FIFA'ya şikayet etti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.03.2021

'ın maçının ardından yaptığı açıklamaları sebebiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği 'dan, karşı hamle geldi. Faslı oyuncu sarı kırmızılı kulübü 'haksız fesih' gerekçesiyle 'ya şikayet etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'ın sözleşmesini tek taraflı feshettiği , tazminat peşine düştü. Faslı oyuncunun, menajeri D'Avila'dan bağımsız olarak görüştüğü 'nun kendisine Fransız bir avukat tayin ettiği ve 'den de bir avukat ile anlaştığı ifade edildi.

Belhanda'nın gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından Galatasaray'ı "haksız fesih" gerekçesiyle 'ya şikayet ettiği bildirildi. Şikayet dilekçesinde, "Gönderiliş şeklinde imaj zedeleyici bir durum" olduğu ve bunun da tazminata neden olduğu dile getirildi.

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SİVAS SON OLDU

Belhanda, 2-2 biten maçının ardından "Sosyal medyaya bakacaklarına zeminle ilgilensinler" diyerek yönetimi hedef almış ve yönetim tarafından sözleşmesi tek taraflı feshedilmişti. (Fotomaç)

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