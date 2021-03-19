Son dakika spor haberi: Galatasaray'a kötü haber! Transferden vazgeçtiler
Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de yaz transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişemeler yaşanıyor... Faslı oyuncu Younes Belhanda ile yolların ayrılmasının ardından 10 numara arayışlarını sıklaştıran sarı kırmızılılar, yıldız oyuncuyu gündemine almıştı. Teknik direktör Fatih Terim'in istediği oyuncu için kulübünden kötü haber geldi. O oyuncunun transferinden vazgeçtiler. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.
Spor Toto Süper Lig'de iyi bir çıkış yakalayan sarı-kırmızılı takım, son olarak deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.
Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Galatasaray, yaz transfer döneminde bu mevkide transfer yapmak için harekete geçti.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
Uzundurukan, daha önce Galatasaray'ın gündemine gelen yıldız orta saha oyuncusu Otavio ile ilgili gerçeği açıkladı.
İşte Uzundurukan'ın açıklamaları:
"Porto, Fatih Terim'in 10 numara adaylarından biri olan Otavio'yu 'biz sözleşme yenileyeceğiz' diyerek tutma kararı aldıklarını açıkladı."
"Otavio, aslında az para alıyordu ve Galatasaray aldığı yıllık ücretin iki katını teklif etmişti. Ama Porto başkanı, Otavio ile devam etme kararı aldıklarını söyledi."
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