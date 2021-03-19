19 Mart 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a kötü haber! Transferden vazgeçtiler

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de yaz transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişemeler yaşanıyor... Faslı oyuncu Younes Belhanda ile yolların ayrılmasının ardından 10 numara arayışlarını sıklaştıran sarı kırmızılılar, yıldız oyuncuyu gündemine almıştı. Teknik direktör Fatih Terim'in istediği oyuncu için kulübünden kötü haber geldi. O oyuncunun transferinden vazgeçtiler. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a kötü haber! Transferden vazgeçtiler
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.03.2021

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan , birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a kötü haber! Transferden vazgeçtiler

Spor Toto 'de iyi bir çıkış yakalayan sarı-kırmızılı takım, son olarak deplasmanda 'u 3-0 mağlup etti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a kötü haber! Transferden vazgeçtiler

'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a kötü haber! Transferden vazgeçtiler

Ara transfer döneminde kadrosunu , , , ve ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a kötü haber! Transferden vazgeçtiler

'nın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından , yaz transfer döneminde bu mevkide transfer yapmak için harekete geçti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a kötü haber! Transferden vazgeçtiler

Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a kötü haber! Transferden vazgeçtiler

Uzundurukan, daha önce 'ın gündemine gelen yıldız orta saha oyuncusu ile ilgili gerçeği açıkladı.


Son dakika spor haberi: Galatasaray'a kötü haber! Transferden vazgeçtiler

İşte Uzundurukan'ın açıklamaları:

"Porto, 'in 10 numara adaylarından biri olan 'yu 'biz sözleşme yenileyeceğiz' diyerek tutma kararı aldıklarını açıkladı."

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a kötü haber! Transferden vazgeçtiler

", aslında az para alıyordu ve aldığı yıllık ücretin iki katını teklif etmişti. Ama Porto başkanı, Otavio ile devam etme kararı aldıklarını söyledi."

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