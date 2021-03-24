24 Mart 2021, Çarşamba

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Patrick van Aanholt kimdir? Kariyeri, yaşı, hayatı ve tüm bilinmeyenleri...

Patrick van Aanholt kimdir?
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 Giriş Tarihi: 24.03.2021

'ın gündeminde yer alan Hollandalı sol bek 'a 'den çağrı geldi. Babel Instagram üzerinden yıldız futbolcuya "" şeklinde yorum yaptı. Peki, kimdir? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Kaç yaşında?

'ın ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hollandalı sol bek 'a talip olduğu öğrenildi. Bu gelişme ile birlikte Hollandalı yıldızın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte detaylar...

PATRICK VAN AANHOLT

29 Ağustos 1990 tarihinde 'da doğdu. altyapısında uzun süre oynayan ve sonrasında 3 sezon 'de, 10,50 milyon euro bonservis bedeliyle geldiği Crystal Palace'da da 4 sezon görev yapan Hollandalı, kadrosuna da son dönemde çağrılıyor. Fiziği ve tekniğiyle öne çıkan , Crystal Palace'da 130 maça çıktı ve 14 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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