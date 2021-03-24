24 Mart 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: Hatayspor hazırlıklarına başlayan Galatasaray'a Emre Taşdemir'den iyi haber!

G.Saray'a iyi haber! Takımla çalıştı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 Giriş Tarihi: 24.03.2021

'in 32. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, hazırlıklarına başladı. Sarı kırmızılı takımın bugün yaptığı antrenmana, milli takımlarına giden , , , , , , , ve katılamadı. Öte yandan , takımla çalışmalara başladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray, 'in 32'nci haftasında Atakaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı atlatan idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ve genel kuvvet çalışmaları ile başlandı. Daha sonra pas drilleri üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde pas oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Milli takım kamplarında bulunan , , , , , , , ve antrenmanda yer almadı. Cezayir'in Botswana ile oynayacağı maç için yarın akşam milli takım kampına katılacak olan , takımla birlikte çalıştı. Sakatlığı atlatan Emre Taşdemir de antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Sarı-kırmızılılar, Hatayspor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Galatasaray tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

", Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ve genel kuvvet çalışmaları ile başlandı.

Daha sonra pas drilleri üzerinde duruldu.

Antrenmanın ana bölümünde pas oyunları oynandı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Milli takım kamplarında bulunan Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Mostafa Mohamed, Emre Kılınç ve Gedson Fernandes antrenmanda yer almadı.

Cezayir'in Botswana ile oynayacağı maç için yarın akşam milli takım kampına katılacak olan Sofiane Feghouli, takımla birlikte çalıştı.

Emre Taşdemir, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, Hatayspor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek."

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