18 Mart 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Hasan Şaş havalimanını birbirine kattı!

Galatasaray'ın eski oyuncusu ve yardımcı antrenörü Hasan Şaş, geçtiğimiz günlerde memleketi Adana'ya giderken havalimanını birbirine kattı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Hasan Şaş havalimanını birbirine kattı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.03.2021

'ın emektar futbolcusu ve eski yardımcı antrenörü , 16 Mart salı günü öğle saatlerinde İstanbul'dan kalkan uçakla memleketi Adana'ya gitti.

Son dakika spor haberleri: Hasan Şaş havalimanını birbirine kattı!

Sabah'ta yer alan habere göre , Adana Havalimanı'nda ortalığı birbirine kattı ve bir vatandaşla tartışmaya girdi.

Son dakika spor haberleri: Hasan Şaş havalimanını birbirine kattı!

Uçak indikten sonra telefonu çalan , 'ın efsane isimlerinden Erhan Önal'ın ölüm haberini alınca duygusal anlar yaşadı. Orada olanların anlattıklarına göre; eski futbolcu gözyaşlarına boğuldu.

Son dakika spor haberleri: Hasan Şaş havalimanını birbirine kattı!

Bir süre ölüm haberinin şokunu üzerinden atmaya çalışan Şaş, ardından terminalden çıkıp otoparktaki aracına yöneldi. İşte o sırada Şaş ile bir vatandaş arasında sebebi öğrenilemeyen bir konu yüzünden tartışma çıktı.

Son dakika spor haberleri: Hasan Şaş havalimanını birbirine kattı!

Karşılıklı atışma kavgaya dönüşünce araya giren üç kişi, eski futbolcuyu yatıştırmaya çalıştı. O anlarda Şaş'ın karşı tarafa "Bas git! Ağzını burnunu kırarım" dediği duyuldu.

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