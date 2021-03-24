24 Mart 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Öztürk gidiyor! Fenerbahçe...

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de 31. hafta sonunda lider Beşiktaş'ın ardından 2. sırada yer alan Galatasaray'da Fatih Öztürk'ün performansı sınıfı geçemedi ve yerine sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)


Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Öztürk gidiyor! Fenerbahçe...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.03.2021

'de 31. haftanın sonunda lider 'ın 3 puan gerisinde olan 'da, gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Öztürk gidiyor! Fenerbahçe...

Sarı-kırmızılılarda, geçtiğimiz günlerde file bekçisi 'nın sözleşmesi 2024'e kadar uzatılmıştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Öztürk gidiyor! Fenerbahçe...

Yedek kaleci arayan 'ın gündeminde dikkat çeken bir isim geldi. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Öztürk gidiyor! Fenerbahçe...

'da üçüncü kaleci konumuna düşen yeni sezonda kadroda düşünülmüyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Öztürk gidiyor! Fenerbahçe...

'ta yer alan habere göre Okan Kocuk'un yanına yerli genç alternatif arayan 'ın radarına 'dan takıldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Öztürk gidiyor! Fenerbahçe...

altyapısından çıkan 1997 doğumlu Tarık'ı takip etmeye başlayan sarı-kırmızılı kulüp, sezon sonunu bekliyor. 24 yaşındaki kaleci serbest kalması halinde devreye girecek.

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