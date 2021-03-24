Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Öztürk gidiyor! Fenerbahçe...

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de 31. hafta sonunda lider Beşiktaş'ın ardından 2. sırada yer alan Galatasaray'da Fatih Öztürk'ün performansı sınıfı geçemedi ve yerine sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)







Süper Lig'de 31. haftanın sonunda lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde olan Galatasaray'da, gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı.

Sarı-kırmızılılarda, geçtiğimiz günlerde Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın sözleşmesi 2024'e kadar uzatılmıştı.

Yedek kaleci arayan Galatasaray'ın gündeminde dikkat çeken bir isim geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'da üçüncü kaleci konumuna düşen Fatih Öztürk yeni sezonda kadroda düşünülmüyor.