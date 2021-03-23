Son dakika spor haberleri: Terim'i sevindiren gelişme! Çifte yıldız...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in istediği iki ismi bitirmek için yönetim harekete geçti. (GS spor haberleri)
Son 4 maçta kalesinde 8 gol gören Galatasaray'da savunma S.O.S verirken sarı-kırmızılılar şimdiden takviye arayışlarını hızlandırdı.
PERU İLE 24 KEZ
Luis Abram, Peru Milli Takımı ile 24 maça çıktı ve burada 1 kez gol sevinci yaşadı. 25 yaşındaki oyuncu kariyerinde 190 mücadelede toplam 8 gol atarken 5 kez de kırmızı kart gördü.
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