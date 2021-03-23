23 Mart 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Terim'i sevindiren gelişme! Çifte yıldız...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in istediği iki ismi bitirmek için yönetim harekete geçti. (GS spor haberleri)




Son dakika spor haberleri: Terim'i sevindiren gelişme! Çifte yıldız...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.03.2021

Son 4 maçta kalesinde 8 gol gören 'da savunma S.O.S verirken sarı-kırmızılılar şimdiden takviye arayışlarını hızlandırdı.

Son dakika spor haberleri: Terim'i sevindiren gelişme! Çifte yıldız...

mevkisinde rotasyonu güçlendirmek isteyen , hedefteki isimler için düğmeye bastı.

Son dakika spor haberleri: Terim'i sevindiren gelişme! Çifte yıldız...

2 ADAY BELİRLENDİ!
'ın bu bölgeye iki birden transfer etmek istediği ve iki güçlü adayı da belirlediği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Terim'i sevindiren gelişme! Çifte yıldız...

FERRO VE ABRAM LİSTEDE!
'ın haberine göre, 'da kiralık olarak oynayan 'nın 23 yaşındaki Portekizli stoperi ile ilgilenen , ile sözleşmesi haziran sonunda bitecek 25 yaşındaki Perulu Luis 'ı da listeye aldı.

Son dakika spor haberleri: Terim'i sevindiren gelişme! Çifte yıldız...

'un devre arasında da ilgilendiği 'a çok yakın olduğu, sezon bitmeden iki futbolcuyla da anlaşma sağlanacağı öne sürüldü.

Son dakika spor haberleri: Terim'i sevindiren gelişme! Çifte yıldız...

PERU İLE 24 KEZ
Luis , ile 24 maça çıktı ve burada 1 kez gol sevinci yaşadı. 25 yaşındaki oyuncu kariyerinde 190 mücadelede toplam 8 gol atarken 5 kez de kırmızı kart gördü.

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