Son dakika spor haberleri: Terim'i sevindiren gelişme! Çifte yıldız...

FERRO VE ABRAM LİSTEDE!

Yeni Asır'ın haberine göre, Valencia'da kiralık olarak oynayan Benfica'nın 23 yaşındaki Portekizli stoperi Ferro ile ilgilenen Aslan, Velez Sarsfield ile sözleşmesi haziran sonunda bitecek 25 yaşındaki Perulu Luis Abram'ı da listeye aldı.