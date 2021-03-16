16 Mart 2021, Salı

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü! Donk ve Emre Taşdemir...

Galatasaray Rizespor hazırlıklarını sürdürdü! Donk ve Emre...
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Giriş Tarihi: 16.03.2021

'in 31. haftasında evinde 'u ağırlayacak olan , hazırlıklarını sürdürdü. Sarı kırmızılılarda, sakatlığı bulunan 'un tedavisine devam edildiği, 'in ise kondisyonerler eşliğinde saha dönüş çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. İşte antrenmandan detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

, 'in 31. haftasında 19 Mart Cuma günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas oyunlarının ardından dayanıklılığa yönelik çalışma gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle idmanı tamamladı.

Sakatlığı bulunan 'un tedavisine devam edildiği, 'in ise kondisyonerler eşliğinde saha dönüş çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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