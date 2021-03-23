Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a sürpriz transfer önerisi! Menajeri temasa geçti
Belhanda ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Galatasaray, Gedson ve Etebo'nun da kiralık sözleşmeleri bitecek olması sebebiyle orta sahasını güçlendirmek istiyor. Cimbom'a bu mevki için sürpriz bir transfer önerisi geldi ve dünya yıldızı oyuncunun menajeri sarı-kırmızılılarla temasa geçti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Rizespor maçını 4-3 kaybeden Galatasaray'da gelecek sezon transferleri için çalışmalar devam ediyor...
Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.
Yönetim, Sivasspor maçı ardından yayıncı kuruluşa zemin hakkında eleştiride bulunan Younes Belhanda'nın fişini çekti ve sözleşmesi tek taraflı feshetti.
Sarı kırmızılı yönetim, Belhanda ile yollar ayrıldıktan sonra o bölgeye takviye yapmak için düğmeye bastı.
Galatasaray'ın orta saha arayışlarına devam etmesi menajerleri heyecanlandırıyor. Pek çok dünya çapında yıldız, Galatasaray'a öneriliyor.
10 numara için Draxler şu anda herkesin gözdesi... Ama maliyeti de sıkıntı yaratıyor. Hal böyleyken Medel'i Beşiktaş'a götüren menajer Felicevic, sarı-kırmızılıların önüne Arturo Vidal'ı getirdi.
Fotomaç'ın haberine göre; Inter'den ayrılmaya hazırlanan Şilili oyuncunun bonservisini bedelsiz alabileceğini yıllık ücretinin karşılanması durumunda Galatasaray'da oynayabileceğini iletti.
Daha önce, "Kariyere para vermeyeceğiz" diyen Fatih Terim'in, 33 yaşına gelen Vidal'a onay verip vermeyeceği ise bilinmiyor. Vidal, Marsilya'nın da gündeminde yer alıyor.
ON NUMARA DA OYNUYOR
Leverkusen, Juventus ve Bayern forması giyen Vidal, sezon başında Barcelona'dan bedelsiz olarak İnter'e geçmişti.
İtalyan ekibinde, 23 maça çıkan 33 yaşındaki oyuncu, ligde 1 gol, 2 asist ile oynadı. Vidal hem merkez orta saha hem de on numara olarak forma giyebiliyor.
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