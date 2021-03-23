23 Mart 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a sürpriz transfer önerisi! Menajeri temasa geçti

Belhanda ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Galatasaray, Gedson ve Etebo'nun da kiralık sözleşmeleri bitecek olması sebebiyle orta sahasını güçlendirmek istiyor. Cimbom'a bu mevki için sürpriz bir transfer önerisi geldi ve dünya yıldızı oyuncunun menajeri sarı-kırmızılılarla temasa geçti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a sürpriz transfer önerisi! Menajeri temasa geçti
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 Giriş Tarihi: 23.03.2021

'in 31. haftasında oynanan Rizespor maçını 4-3 kaybeden Galatasaray'da gelecek sezon transferleri için çalışmalar devam ediyor...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a sürpriz transfer önerisi! Menajeri temasa geçti

Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a sürpriz transfer önerisi! Menajeri temasa geçti

Yönetim, Sivasspor maçı ardından yayıncı kuruluşa zemin hakkında eleştiride bulunan Younes 'nın fişini çekti ve sözleşmesi tek taraflı feshetti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a sürpriz transfer önerisi! Menajeri temasa geçti

Sarı kırmızılı yönetim, ile yollar ayrıldıktan sonra o bölgeye takviye yapmak için düğmeye bastı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a sürpriz transfer önerisi! Menajeri temasa geçti

Galatasaray'ın orta saha arayışlarına devam etmesi menajerleri heyecanlandırıyor. Pek çok dünya çapında yıldız, Galatasaray'a öneriliyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a sürpriz transfer önerisi! Menajeri temasa geçti

10 numara için Draxler şu anda herkesin gözdesi... Ama maliyeti de sıkıntı yaratıyor. Hal böyleyken Medel'i Beşiktaş'a götüren menajer Felicevic, sarı-kırmızılıların önüne 'ı getirdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a sürpriz transfer önerisi! Menajeri temasa geçti

Fotomaç'ın haberine göre; Inter'den ayrılmaya hazırlanan Şilili oyuncunun bonservisini bedelsiz alabileceğini yıllık ücretinin karşılanması durumunda Galatasaray'da oynayabileceğini iletti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a sürpriz transfer önerisi! Menajeri temasa geçti

Daha önce, "Kariyere para vermeyeceğiz" diyen 'in, 33 yaşına gelen Vidal'a onay verip vermeyeceği ise bilinmiyor. Vidal, Marsilya'nın da gündeminde yer alıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a sürpriz transfer önerisi! Menajeri temasa geçti

ON NUMARA DA OYNUYOR

Leverkusen, Juventus ve Bayern forması giyen Vidal, sezon başında Barcelona'dan bedelsiz olarak İnter'e geçmişti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a sürpriz transfer önerisi! Menajeri temasa geçti

İtalyan ekibinde, 23 maça çıkan 33 yaşındaki oyuncu, ligde 1 gol, 2 asist ile oynadı. Vidal hem merkez orta saha hem de on numara olarak forma giyebiliyor.

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