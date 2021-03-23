23 Mart 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray umudunu kaybetmedi! Derbi beraberliği sonrası...

Cimbom umudunu kaybetmedi! Derbi beraberliği sonrası...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.03.2021

Son 4 Süper Lig maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yle berabere kalması sonrasında umutları yeşerdi. Sarı-kırmızılılar 10'da 10 yaparak 23. kez şampiyon olmak istiyor. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Geçtiğimiz pazar günü oynanan Beşiktaş- Fenerbahçe karşılaşmasında iki takımın da bir puana razı olması Galatasaray'ın işine geldi. Son olarak Türk Telekom'da 'a 4-3 yenilerek şampiyonluk yolunda ağır yara alan sarı-kırmızılılar, iki rakibinin de puan kaybetmesi sonrasında hedefini yeniden zirve olarak belirledi. Lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde bulunan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de kalan 10 maçını da kazanarak mutlu sona ulaşmanın planlarını yapmaya başladı.

İLK RAKİP HATAYSPOR

Fotomaç'ın haberine göre; Son 4 haftada 8 puan kaybeden Galatasaray, milli takım arasından sonra ilk olarak deplasmanda 'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı takım, bu maçtan başlayacak yeni bir galibiyet serisi oluşturmak istiyor. Galatasaray teknik ekibi, futbolcularını kalan haftalar için motive etmeye çalışacak. Galatasaray bu dönemde Hatayspor (D), Karagümrük, Göztepe (D), , (D), , (D), Beşiktaş, (D) ve ile karşılaşacak. Savaş ÇORLU

TERİM'İN GÜVENİ TAM

Galatasaray, kalan 10 haftalık bölümde Beşiktaş ve Trabzonspor ile Türk Telekom'da karşılaşacak. Bu bir yönden avantaj görülürken bir yandan da sarıkırmızılı takımın sahasında dağıttığı puanlar endişe yaratıyor. Ancak , 8'de 8 yapan oyuncularının yeni bir galibiyet serisine daha imza atabileceklerine gönülden inanıyor.

KADRODA REVİZYON

Kayseri ve karşısında ileri uçtan verim alamayan Fatih Terim, Hatay maçında çift forvetten vazgeçecek. Falcao ve Mohammet ikilisinden birisini kulübeye çekecek. İki maçtır suskun olan Mısırlı golcünün, yedek kalması yüksek ihtimal görünüyor. Emre Akbaba'nın yerine de Feghouli'yi uzun bir aradan sonra ilk onbire monte edecek.

Galatasaray'da stoper belirsizliği haberin devamı

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