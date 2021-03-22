Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim düğmeye bastı! Milli arada yaralar sarılacak
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup olan Galatasaray, kredilerini erken tüketti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, milli arayı fırsat bilerek eksikleri kapatacak. İşte deneyimli teknik adamın 5 maddelik acil önlem paketi... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Son 4 maçta 8 puan kaybeden ve şampiyonluk yarışında geride kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ipleri eline aldı. Çaykur Rizespor yenilgisi sonrasında, "Birçok kredimizi ve avantajımızı kaçırdık. Her maçı kazanmak, hiç puan kaybetmemek zorundayız" itirafında bulunurken "Elbette yarışı bırakacak değiliz" diye eklemeyi de ihmal etmedi.
Son düdük çalınana kadar pes etmeyen ve iddialı yapısıyla bilinen Terim, yeni bir seri başlatmak için çalışmalara başladı. Takımına güvenen ve artık puan kaybı istemeyen deneyimli teknik adam, şampiyonluk için 10'da 10 yapmak zorunda olduklarını anlatırken 5 maddelik acil önlem paketi hazırladı ve oyuncularından bunlara uyulmasını istedi. İşte Fotomaç'ın haberine göre; Terim'in uygulamaya aldığı değişiklikler:
1- TRANSFER GÖRÜŞMELERİ DURDURULACAK
Gelecek sezon sözleşmeleri sona erecek olan Luyindama ile Marcao'nun yanı sıra bu sezon sözleşmeleri bitecek olan oyuncularla yapılan görüşmelere bu sıkıntılı dönemde ara verilecek.
2- KAMPA GİRİLMEYE BAŞLANACAK
Galatasaraylı oyuncular pek çok maçtan bir gece önce Florya'da kampa girmiyor. Maç günü kendi araçlarıyla stada geliyor. Aynı şekilde evlerine dönüyordu. Eski sisteme dönülecek.
3- FLORYA'DA ZAMAN GEÇİRİLECEK
Özellikle pandemi nedeniyle Florya'da geçirilen zaman azaltılmıştı. Ancak Terim sadece idmana gelip, sonra eve dönülen sistemi kaldırıyor. Florya'da daha çok vakit geçirilmesini istedi.
4- HERKES EKSTRA ÇALIŞMALAR YAPACAK
Çalışmalar idmanla sınırlı kalmayacak. Oyuncular için özel programlar hazırlanacak ve top kontrol edemeyen defans oyuncuları başta herkes eksik tarafını geliştirmek için evde dahi çalışacak.
5- ÖDEMELER ZAMANINDA YAPILACAK
Terim'in isteğiyle oyuncuların ödemeleri söz verilen günde yapılıyordu. Bunun için yönetim özel çaba harcıyordu. Bazen sarkmalar yaşanıyordu. Bu tarih değişikliklerinin önüne geçilecek.
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