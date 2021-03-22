22 Mart 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim tercihleriyle tepki çekmişti! "Kimseye garanti vermez"

Tercihleri tepki çekmişti! Terim kimseye garanti vermez
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.03.2021

Galatasaray son 4 haftada 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı. Sarı-kırmızılı takımda birçok isim performansıyla eleştirilirken, teknik direktör de tercihleriyle eleştirilerden nasibini aldı. Usta isimler de, deneyimli teknik adamı bu sözlerle değerlendirdi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da mağlubiyeti sonrası moraller bozulmuştu.

A Spor yorumcuları ve Ahmet Akcan, sarı kırmızılıların gündemine dair konuşurken, Gedson Fernandes ile ilgili çarpıcı bir diyalog yaşandı.

Haldun Domaç, "Gedson Fernandes'e oynama garantisi mi verildi?" ifadelerini kullanırken Ahmet Akcan'dan flaş bir yanıt geldi.

"TERİM GARANTİ VERMEZ"

Akcan: "Fatih Terim kimseye oynama garantisi vermez." cevabını verdi.

İzlemek için:

Tercihleri tepki çekmişti!

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