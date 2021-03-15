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GALATASARAY

Galatasaray'da Feghouli 'dalya' dedi

Cimbom'da Feghouli 'dalya' dedi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.03.2021

Galatasaraylı , Kayserispor maçında 100. maçına çıktı ve 'dalya' dedi. Cezayirli yıldız, 'de sarı-kırmızılı formayla en fazla gole katkı sağlayan isim konumunda bulunuyor. | Son dakika haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto 'in 30. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşan , sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Mücadelde forma şansı buldu ve sarı-kırmızılı forma altında 100. maçına çıkarak 'dalya' dedi.

31 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'e geldiği 2017-18 sezonundan bu yana, Galatasaray adına en fazla gole katkı yapan isim konumunda bulunuyor.

Feghouli 100 maça çıkarken, 23 gol attı ve 22 asist üreterek 45 gole doğrudan katkı yaptı.

Galatasaray'da Feghouli 'dalya' dedi

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