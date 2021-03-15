15 Mart 2021, Pazartesi
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Galatasaray'da Feghouli 'dalya' dedi
Galatasaraylı Sofiane Feghouli, Kayserispor maçında 100. maçına çıktı ve 'dalya' dedi. Cezayirli yıldız, Süper Lig'de sarı-kırmızılı formayla en fazla gole katkı sağlayan isim konumunda bulunuyor. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Mücadelde Feghouli forma şansı buldu ve sarı-kırmızılı forma altında 100. maçına çıkarak 'dalya' dedi.
31 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'e geldiği 2017-18 sezonundan bu yana, Galatasaray adına en fazla gole katkı yapan isim konumunda bulunuyor.
Feghouli 100 maça çıkarken, 23 gol attı ve 22 asist üreterek 45 gole doğrudan katkı yaptı.
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