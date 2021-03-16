16 Mart 2021, Salı

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Erhan Önal vefat etti! Erhan Önal kimdir?

G.Saray'ın unutulmaz ismi Erhan Önal vefat etti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.03.2021

Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane futbolcularından, "Papaz Erhan" lakaplı vefat etti. Erhan Önal kimdir? İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden vefat etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Önal'ın vefat ettiği bildirildi.

Açıklamada, "1985-1992 yılları arasında Galatasaray forması giyen, kulübümüzün 9304 sicil numaralı üyesi Erhan Önal'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ERHAN ÖNAL KİMDİR?

Erhan Önal, 3 Eylül 1957 tarihinde doğdu.Erhan Önal, yedi yaşında ailesiyle birlikte 'den 'ya gitti. Futbola kulübünde başladı. 1973'te München kulübünün amatör takımına geçti. 1976/77 mevsiminde Bayern'in profesyonel kadrosuna alındı ve böylece 'da sahaya çıkan "ilk Türk asıllı göçmen çocuğu" oldu.Erhan Önal, Bayern formasıyla toplam 18 maça çıktı. İlk maçı 19'uncu Bundesliga haftasında 22 Ocak 1977'de Bayern kendi sahasında 'a karşı oynadı ve 2-2 berabere kaldı. 18 Bundesliga maçında tek golü, 7 Nisan 1977'de 29'uncu haftada 1. FC Kaiserslautern'e karşı 57'inci dakikada durumu 3-0'a getiren gol oldu. Ayrıca 2 ve 16 Mart 1977'de Avrupa Şampiyonası Klüpler Kupası'nda 'e karşı iki çeyrek finalde ve 10 Ağustos 1977'de 1. FC Saarbrücken'e karşı müsabakasında da forma giydi.

Önal, FC Bayern'deki kısa süren görev süresince , , ve gibi Alman futbolunun efsane isimleri ile beraber oynadı.1978-79 sezonu öncesi Belçika ekiplerinden R. Standard de Liège'e transfer oldu. İkinci sezonunda lig ikinciliği ve sonraki sezon UEFA Kupası'nda çeyrek final gördü. Kariyerinin ilk kupası da o sezonki Beker van België oldu.1981-82 sezonuna da Liège'de ve Belçika Süper Kupası ile başladı ancak devre arasında Fenerbahçe'ye transfer oldu.28 Şubat 1982'de Sakaryaspor karşısında ilk kez Türkiye'de forma giymiş oldu. Ancak 1983-84 sezonunda inişli çıkışlı bir performans gösteren sarı-lacivertli takima uyum sağlayamadı.Fenerbahçe'de sadece 7 hafta forma giydi ve Liège'e döndü. Ancak o sezon Liège, UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda finale çıkıp, lig şampiyonu olurken, Önal bu önemli başarıları tadamadı.1982-83 sezonunda Liège ile şampiyonluk oldu ve 1985'e kadar Liège forması giymeye devam etti.Erhan Önal, 1985/86 futbol mevsimi öncesinde Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'da oynarken sakalları yüzünden Papaz lakabı takılmıştı. Önal, 22 Temmuz 1992'de Galatasaray forması ile futbolculuk hayatını sonlandırdı.2000/01 sezonunda oğlu Patrick Mölzl de Bayern Münih'te profesyonel kadroda yer aldı, ancak hiç oynamadı. Patrick Mölzl, Erhan Önal'ın Birgit Mölzl ile olan evliliğinden 1980 yılında Münih'te dünyaya geldi. Erhan Önal, 1982 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Birkaç yıl sonra, Birgit Mölzl İstanbul'u fazla güvensiz bulduğu için oğlu Patrick ile birlikte Münih'e döndü, Erhan Önal İstanbul'da kaldı ve evlilik boşanma ile sonlandı.

Erhan Önal ikinci evliliğini Mine Baysan ile yaptı. Bu evlilikten, 1 Şubat 1990 tarihinde dizi ve film oyuncusu Bige Önal dünyaya geldi. Erhan Önal ile Mine Baysan, 1999 yılında boşandı.

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