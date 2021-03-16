Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane futbolcularından, "Papaz Erhan" lakaplı Erhan Önal vefat etti. Erhan Önal kimdir? İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Erhan Önal vefat etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Önal'ın vefat ettiği bildirildi.

Açıklamada, "1985-1992 yılları arasında Galatasaray forması giyen, kulübümüzün 9304 sicil numaralı üyesi Erhan Önal'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

1985-1992 yılları arasında Galatasaray forması giyen, kulübümüzün 9304 sicil numaralı üyesi Erhan Önal'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/WUE0hNERvt — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) March 16, 2021

ERHAN ÖNAL KİMDİR?

Erhan Önal, 3 Eylül 1957 tarihinde doğdu.Erhan Önal, yedi yaşında ailesiyle birlikte Türkiye'den Almanya'ya gitti. Futbola SV Türk Gücü München kulübünde başladı. 1973'te FC Bayern München kulübünün amatör takımına geçti. 1976/77 mevsiminde Bayern'in profesyonel kadrosuna alındı ve böylece Bundesliga'da sahaya çıkan "ilk Türk asıllı göçmen çocuğu" oldu.Erhan Önal, Bayern formasıyla toplam 18 maça çıktı. İlk maçı 19'uncu Bundesliga haftasında 22 Ocak 1977'de Bayern kendi sahasında MSV Duisburg'a karşı oynadı ve 2-2 berabere kaldı. 18 Bundesliga maçında tek golü, 7 Nisan 1977'de 29'uncu haftada 1. FC Kaiserslautern'e karşı 57'inci dakikada durumu 3-0'a getiren gol oldu. Ayrıca 2 ve 16 Mart 1977'de Avrupa Şampiyonası Klüpler Kupası'nda Dinamo Kiev'e karşı iki çeyrek finalde ve 10 Ağustos 1977'de 1. FC Saarbrücken'e karşı DFB Kupası müsabakasında da forma giydi.

Önal, FC Bayern'deki kısa süren görev süresince Sepp Maier, Ulrich Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge ve Gerd Müller gibi Alman futbolunun efsane isimleri ile beraber oynadı.1978-79 sezonu öncesi Belçika ekiplerinden R. Standard de Liège'e transfer oldu. İkinci sezonunda lig ikinciliği ve sonraki sezon UEFA Kupası'nda çeyrek final gördü. Kariyerinin ilk kupası da o sezonki Beker van België oldu.1981-82 sezonuna da Liège'de ve Belçika Süper Kupası ile başladı ancak devre arasında Fenerbahçe'ye transfer oldu.28 Şubat 1982'de Sakaryaspor karşısında ilk kez Türkiye'de forma giymiş oldu. Ancak 1983-84 sezonunda inişli çıkışlı bir performans gösteren sarı-lacivertli takima uyum sağlayamadı.Fenerbahçe'de sadece 7 hafta forma giydi ve Liège'e döndü. Ancak o sezon Liège, UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda finale çıkıp, lig şampiyonu olurken, Önal bu önemli başarıları tadamadı.1982-83 sezonunda Liège ile şampiyonluk oldu ve 1985'e kadar Liège forması giymeye devam etti.Erhan Önal, 1985/86 futbol mevsimi öncesinde Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'da oynarken sakalları yüzünden Papaz lakabı takılmıştı. Önal, 22 Temmuz 1992'de Galatasaray forması ile futbolculuk hayatını sonlandırdı.2000/01 sezonunda oğlu Patrick Mölzl de Bayern Münih'te profesyonel kadroda yer aldı, ancak hiç oynamadı. Patrick Mölzl, Erhan Önal'ın Birgit Mölzl ile olan evliliğinden 1980 yılında Münih'te dünyaya geldi. Erhan Önal, 1982 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Birkaç yıl sonra, Birgit Mölzl İstanbul'u fazla güvensiz bulduğu için oğlu Patrick ile birlikte Münih'e döndü, Erhan Önal İstanbul'da kaldı ve evlilik boşanma ile sonlandı.

Erhan Önal ikinci evliliğini Mine Baysan ile yaptı. Bu evlilikten, 1 Şubat 1990 tarihinde dizi ve film oyuncusu Bige Önal dünyaya geldi. Erhan Önal ile Mine Baysan, 1999 yılında boşandı.

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