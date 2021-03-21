21 Mart 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Rizespor maçı sonrası moraller altüst oldu! Fatih Terim...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, evinde Rizespor karşısında şok bir yenilgi aldı. Sarı kırmızılıların hesaplarında olmaya bu puan kaybı, takımın moralini altüst etti. Teknik direktör Fatih Terim, oyuncularına toparlanmaları için izin verdi. İşte Cimbom'da yaşanan son gelişmeler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Rizespor maçı sonrası moraller altüst oldu! Fatih Terim...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 Giriş Tarihi: 21.03.2021

'in 31. haftasında , sahasında ağırladığı 'a 4-3 mağlup olurken, oldukça kritik bir haftada puan kaybı yaşamıştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Rizespor maçı sonrası moraller altüst oldu! Fatih Terim...

Yaşanan bu puan kaybı sarı-kırmızılı camiada şok etkisi yaratırken, Terim'in karşılaşma sonrası sinirli tavırları dikkat çekmişti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Rizespor maçı sonrası moraller altüst oldu! Fatih Terim...

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan teknik direktör , bireysel hatalara vurgu yaparken, "Bir takımın başına gelecek ya da gelmeyecek her şeyi yaşadık"

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Rizespor maçı sonrası moraller altüst oldu! Fatih Terim...

"Oyuncularımı hiçbir zaman suçlamam, hatalarını da yüzlerine söylerim ama bugünü onlara yakıştıramadım." ifadeleriyle sitemini dile getirmişti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Rizespor maçı sonrası moraller altüst oldu! Fatih Terim...

Beklenmedik şekilde alınan bu 4-3'lük mağlubiyet sonrasında , reaksiyon vermekte zorlandığı görüldü.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Rizespor maçı sonrası moraller altüst oldu! Fatih Terim...

'in haberine göre; 90 dakikanın sonunda soyunma odasına giden Galatasaraylı oyunculardan çıt çıkmadı!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Rizespor maçı sonrası moraller altüst oldu! Fatih Terim...

Ne teknik direktör soyunma odasına girdi ne de kaptanlar ve tek kelime etti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Rizespor maçı sonrası moraller altüst oldu! Fatih Terim...

TAKIMA 4 GÜN İZİN VERİLDİ
- öncesinde 'nda 'ye 4-3 mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır yara alan milli araya moralsiz girdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Rizespor maçı sonrası moraller altüst oldu! Fatih Terim...

Yaklaşık 2 hafta sürecek olan milli ara sonrasında ligin flaş ekiplerinden ile kapışacak olan 'da , oyuncularına 4 gün izin verdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Rizespor maçı sonrası moraller altüst oldu! Fatih Terim...

Sarı-Kırmızılı futbolcular çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde topbaşı yapacak.

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