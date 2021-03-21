Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Rizespor maçı sonrası moraller altüst oldu! Fatih Terim...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, evinde Rizespor karşısında şok bir yenilgi aldı. Sarı kırmızılıların hesaplarında olmaya bu puan kaybı, takımın moralini altüst etti. Teknik direktör Fatih Terim, oyuncularına toparlanmaları için izin verdi. İşte Cimbom'da yaşanan son gelişmeler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup olurken, oldukça kritik bir haftada puan kaybı yaşamıştı.
Yaşanan bu puan kaybı sarı-kırmızılı camiada şok etkisi yaratırken, Terim'in karşılaşma sonrası sinirli tavırları dikkat çekmişti.
Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Fatih Terim, bireysel hatalara vurgu yaparken, "Bir takımın başına gelecek ya da gelmeyecek her şeyi yaşadık"
"Oyuncularımı hiçbir zaman suçlamam, hatalarını da yüzlerine söylerim ama bugünü onlara yakıştıramadım." ifadeleriyle sitemini dile getirmişti.
Beklenmedik şekilde alınan bu 4-3'lük mağlubiyet sonrasında Galatasaray, reaksiyon vermekte zorlandığı görüldü.
Takvim'in haberine göre; 90 dakikanın sonunda soyunma odasına giden Galatasaraylı oyunculardan çıt çıkmadı!
Ne teknik direktör Fatih Terim soyunma odasına girdi ne de kaptanlar Fernando Muslera ve Arda Turan tek kelime etti.
TAKIMA 4 GÜN İZİN VERİLDİ
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde Türk Telekom Stadyumu'nda Rize'ye 4-3 mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır yara alan Cim Bom milli araya moralsiz girdi.
Yaklaşık 2 hafta sürecek olan milli ara sonrasında ligin flaş ekiplerinden Hatayspor ile kapışacak olan Galatasaray'da Fatih Terim, oyuncularına 4 gün izin verdi.
Sarı-Kırmızılı futbolcular çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde topbaşı yapacak.
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