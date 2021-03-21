Galatasaray Rizespor maçı sonrası flaş 20 puan detayı!

ETEBO ATILINCA MAÇI KAYBETTİ

Cimbom 4. haftada Kasımpaşa'ya kaleci Fatih'in yediği hatalı golle 1-0 yenildi. 1 hafta sonra ise Etebo'nun sorumsuz şekilde atılmasıyla 10 kişi kaldı ve bu kez de Alanyaspor'a boyun eğdi.