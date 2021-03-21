Galatasaray Rizespor maçı sonrası flaş 20 puan detayı!
Spor Toto Süper Lig'de sahasında Rizespor'a 4-3 mağlup olan Galatasaray'da flaş bir detay ortaya çıktı. İşte sarı-kırmızılıların o tablosu... (GS spor haberleri)
TT Stadı'nda Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilerek şampiyonluk yarışında çok ağır bir yara alan Galatasaray'da büyük üzüntü var.
ETEBO ATILINCA MAÇI KAYBETTİ
Cimbom 4. haftada Kasımpaşa'ya kaleci Fatih'in yediği hatalı golle 1-0 yenildi. 1 hafta sonra ise Etebo'nun sorumsuz şekilde atılmasıyla 10 kişi kaldı ve bu kez de Alanyaspor'a boyun eğdi.
LINNES RAKİBE İKRAM YAPTI
Takvim'in haberine göre, Ankaragücü maçında Marcao'nun hatası ve Mohamed'in kırmızısı, Sivas önünde ise Linnes'in ikramı çok pahalıya patladı.
Aslan 7 maçta bireysel hatalar ve kırmızı kartlar yüzünden 20 puan bıraktı.
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