21 Mart 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray Rizespor maçı sonrası flaş 20 puan detayı!

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Rizespor'a 4-3 mağlup olan Galatasaray'da flaş bir detay ortaya çıktı. İşte sarı-kırmızılıların o tablosu... (GS spor haberleri)


Galatasaray Rizespor maçı sonrası flaş 20 puan detayı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 Giriş Tarihi: 21.03.2021

TT Stadı'nda Çaykur 'a 4-3 yenilerek şampiyonluk yarışında çok ağır bir yara alan Galatasaray'da büyük üzüntü var.

Galatasaray Rizespor maçı sonrası flaş 20 puan detayı!

, ve 'in büşük bireysel hataları sonrasında altın değerinde üç puan kaybeden Sarı- Kırmızılılar bu sezon birçok kez aynı tabloyu yaşadı.

Galatasaray Rizespor maçı sonrası flaş 20 puan detayı!

ETEBO ATILINCA MAÇI KAYBETTİ
Cimbom 4. haftada 'ya kaleci Fatih'in yediği hatalı golle 1-0 yenildi. 1 hafta sonra ise Etebo'nun sorumsuz şekilde atılmasıyla 10 kişi kaldı ve bu kez de 'a boyun eğdi.

Galatasaray Rizespor maçı sonrası flaş 20 puan detayı!

KONYA'DA SAVUNMA FACİASI
Konya'da ve 'nın hatalarıyla 4 gol birden yiyen G.Saray, deplasmanında ise 'nin kırmızı kartı sonra dağıldı ve ezeli rakibine mağlup olmaktan kurtulamadı.

Galatasaray Rizespor maçı sonrası flaş 20 puan detayı!

LINNES RAKİBE İKRAM YAPTI
Takvim'in haberine göre, maçında 'nun hatası ve 'in kırmızısı, Sivas önünde ise Linnes'in ikramı çok pahalıya patladı.

Galatasaray Rizespor maçı sonrası flaş 20 puan detayı!

Aslan 7 maçta bireysel hatalar ve kırmızı kartlar yüzünden 20 puan bıraktı.

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