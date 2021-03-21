21 Mart 2021, Pazar
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Galatasaray'da Fatih Terim'den hakem isyanı!
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup oldu. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'den hakem isyanı geldi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Fatih Terim, genç hakem Volkan Bayarslan'ın Galatasaray'ın maçına verilmesini eleştirdi. Bu sezon sarı-kırmızılı takımın maçlarına 4 genç hakem verilirken Bayarslan'la Rizespor'a, Tugay Kaan Numanoğlu ile Alanyaspor'a yenildi. Turgut Doman'la Kayserispor'la berabere kaldı. Sadece Erkan Özdamar'la Hatayspor'u yendi. Terim de Çaykur Rize maçı sonrasında "Volkan Bayarslan ilk defa bizde maç yönetiyor. Bizde deneniyor. Başkasına veremezler" diyerek MHK'ya tepki gösterdi.
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