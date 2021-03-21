21 Mart 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim'den hakem isyanı!

Fatih Terim'den hakem isyanı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.03.2021

Spor Toto 'in 31. haftasında sahasında 'a 4-3 mağlup oldu. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü 'den hakem isyanı geldi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

, genç hakem Volkan Bayarslan'ın 'ın maçına verilmesini eleştirdi. Bu sezon sarı-kırmızılı takımın maçlarına 4 genç hakem verilirken Bayarslan'la 'a, Tugay Kaan Numanoğlu ile Alanyaspor'a yenildi. Turgut Doman'la Kayserispor'la berabere kaldı. Sadece Erkan Özdamar'la Hatayspor'u yendi. Terim de Çaykur Rize maçı sonrasında "Volkan Bayarslan ilk defa bizde maç yönetiyor. Bizde deneniyor. Başkasına veremezler" diyerek MHK'ya tepki gösterdi.

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