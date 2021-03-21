21 Mart 2021, Pazar
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Galatasaray geriden gelemiyor!
Son olarak Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilen Galatasaray, geriye düştüğü 7 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray bu sezon geri düştüğü maçlarda kendisinden beklenen reaksiyonu bir türlü gösteremedi. Sarı-kırmızılılar ilk golü yediği maçlarda sadece Sivasspor'dan 1 puan alabilirken, tam 7 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Rize karşısında da iki kez geriye düştüğü maçta beraberliği yakaladı ancak puana ulaşamadı. Halbuki şampiyon olduğu 2018-19 sezonunda Galatasaray yenik duruma düştüğü 11 maçı lehine çevirmesini bilmiş ve +25 puanı hanesine yazdırmıştı. Geriye düştüğü 16 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet almıştı.
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