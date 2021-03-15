15 Mart 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim oyuncularını böyle motive etti

Terim'den motivasyon konuşması! G.Saray...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.03.2021

'da , futbolcuları ile yaptğı görüşmede, “Şu an gerideyiz ama daha oynanacak 12 maç var. Asıl şimdi bizim bölümümüz başlıyor. Biz Galatasarayız ve son sözü biz söyleyeceğiz. Sakin kalın, panik yapmayın.” ifadelerinde bulundu. ()

İki haftada kaybedilen 5 puan ve Belhanda depremi ile 'ye giden , krizden çıkmasını bildi. 3-0'lık net galibiyetle 'tan ayrılan sarı-kırmızılılarda skor kadar teknik direktör 'in açıklamaları da merak ediliyordu. Terim, basın toplantısında yönetimi zor durumda bırakacak tek kelime etmezken, "Bu kulüp, efsanesi Fatih Terim'i gönderdi. Aslolan Galatasaray'dır" dedi. Kameralar önünde camiaya birlik mesajı veren İmparator'un Kayseri deplasmanı öncesinde oyuncularına özel bir konuşma yaptığı ortaya çıktı. Çift forvetli 4-1-3-2 sistemini ilk kez deneyen Terim, maç taktiğini anlattıktan sonra takımını şu sözlerle motive etti: "Şu an gerideyiz ama daha oynanacak 12 maç var. Asıl şimdi bizim bölümümüz başlıyor. Ben rahatım, siz de rahat olun. Biz Galatasarayız ve son sözü biz söyleyeceğiz. Size güveniyorum. Sakin kalmalıyız, panik yapmayacağız." Terim'in motivasyonu sahaya da yansıdı. Galatasaray, Kayseri'de sergilediği futbolla şampiyonluk yarışını sonuna kadar kovalayacağını gösterdi. ()
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