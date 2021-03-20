20 Mart 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da savunmada kriz! Hatayspor maçında Luyindama ve Marcao yerine...

Süper Lig'in 31. haftasında evinde Çaykur Rizespor'a 4-3 kaybedip zirve yarışında ağır bir yenilgi alan Galatasaray'da bir başka sıkıntı da defans bölgesinde çıktı. Sarı kırmızılıların iki stoperi Marcao ve Luyindama gördüğü sarı kartlar nedeniye cezalı duruma düştü ve gelecek hafta oynanacak olan Hatayspor maçında forma giyemeyecek. Peki teknik direktör Fatih Terim savunmada nasıl bir tandem oluşturacak? İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da savunmada kriz! Hatayspor maçında Luyindama ve Marcao yerine...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 Giriş Tarihi: 20.03.2021

Galatasaray'da beklenmedik hatalar yapan ve , sarı kartları görerek de Milli aradan sonra oynanacak deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da savunmada kriz! Hatayspor maçında Luyindama ve Marcao yerine...

Ligin gol kralı 'yı kadrosunda bulunduran karşısında zorlu bir mücadele verecek Sarı-Kırmızılılar'ın bu karşılaşma öncesinde savunmanın göbeğinde oynatabileceği iki isim var.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da savunmada kriz! Hatayspor maçında Luyindama ve Marcao yerine...

Biri sakatlığı nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen ve yeni çalışmalara başlayan .

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da savunmada kriz! Hatayspor maçında Luyindama ve Marcao yerine...

Diğeri de kulüp bulamadığı için takımda kalan, kontenjan artırılınca ikinci yarı öncesi listeye eklenerek tek maçını 9 Ocak'ta 6-0 kazanılan karşısında son 9 dakikada süre alarak oynayan .

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da savunmada kriz! Hatayspor maçında Luyindama ve Marcao yerine...

YEDLIN'İN YERİNE 2 ADAY
Bu konuyla ilgili olarak maç sonrası Terim, "Milli maç arası geldi. Biz düşüneceğiz bir şeyler. Muhakkak Donk'un yanına birini kullanacağız."

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da savunmada kriz! Hatayspor maçında Luyindama ve Marcao yerine...

"Belki ortaya yeni bir stoper çıkar" ifadeleriyle Ozornwafor'a pek de sıcak bakmadığının sinyallerini verdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da savunmada kriz! Hatayspor maçında Luyindama ve Marcao yerine...

Cezalı stoperlerin yanı sıra kırmızı kart gören sağ bek de maçında yok ama onun alternatifleri olarak ve var.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da savunmada kriz! Hatayspor maçında Luyindama ve Marcao yerine...

Söz konusu üç cezalı, maçı sonrası Galatasaray BAY geçeceği için Sarı-Kırımızılı formayı 21 gün sonra, 10 Nisan'da iç sahada oynanacak Karagümrük maçında giyebilecekler.

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