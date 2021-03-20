Son dakika spor haberi: Galatasaray'da savunmada kriz! Hatayspor maçında Luyindama ve Marcao yerine...
Süper Lig'in 31. haftasında evinde Çaykur Rizespor'a 4-3 kaybedip zirve yarışında ağır bir yenilgi alan Galatasaray'da bir başka sıkıntı da defans bölgesinde çıktı. Sarı kırmızılıların iki stoperi Marcao ve Luyindama gördüğü sarı kartlar nedeniye cezalı duruma düştü ve gelecek hafta oynanacak olan Hatayspor maçında forma giyemeyecek. Peki teknik direktör Fatih Terim savunmada nasıl bir tandem oluşturacak? İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Biri sakatlığı nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen ve yeni çalışmalara başlayan Ryan Donk.
Diğeri de kulüp bulamadığı için takımda kalan, kontenjan artırılınca ikinci yarı öncesi listeye eklenerek tek maçını 9 Ocak'ta 6-0 kazanılan Gençlerbirliği karşısında son 9 dakikada süre alarak oynayan Valentin James Ozornwafor.
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Bu konuyla ilgili olarak maç sonrası Terim, "Milli maç arası geldi. Biz düşüneceğiz bir şeyler. Muhakkak Donk'un yanına birini kullanacağız."
"Belki ortaya yeni bir stoper çıkar" ifadeleriyle Ozornwafor'a pek de sıcak bakmadığının sinyallerini verdi.
Söz konusu üç cezalı, Hatay maçı sonrası Galatasaray BAY geçeceği için Sarı-Kırımızılı formayı 21 gün sonra, 10 Nisan'da iç sahada oynanacak Karagümrük maçında giyebilecekler.
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