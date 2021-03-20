20 Mart 2021, Cumartesi

GALATASARAY

David Beckham'dan Radamel Falcao sözleri! Galatasaray ve transfer...

Galatasaray'da son haftalarda yükselen bir performans gösteren Radamel Falcao'nun devre arası transfer döneminde Inter Miami'ye gidebileceği konuşuluyordu. Kulübün hissedarları arasında bulunan David Beckham'dan konuyla ilgili açıklama geldi. İşte o sözler...

David Beckham'dan Radamel Falcao sözleri! Galatasaray ve transfer...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.03.2021

Sakatlığını atlattıktan sonra iyi bir geri dönüş yapan 'ın dünyaca ünlü futbolcusu 'nun takımdaki geleceği merak konusu oldu.

David Beckham'dan Radamel Falcao sözleri! Galatasaray ve transfer...

Yüksek maliyeti nedeniyle takımdan ayrılması gündeme gelen Kolombiyalı futbolcuya 'nin talip olduğu öne sürülmüştü.

David Beckham'dan Radamel Falcao sözleri! Galatasaray ve transfer...

TRANSFER AÇIKLAMASI GELDİ!
ekibinin kadrosuna katmak istediği iddia edilen 'nun transferiyle ilgili flaş açıklamalar geldi.

David Beckham'dan Radamel Falcao sözleri! Galatasaray ve transfer...

büyük hissedarları arasında yer alan , kulübün transfer stratejisini ve bir arada olmaktan mutluluk duyacakları bazı futbolcular olduğunu açıkladı.

David Beckham'dan Radamel Falcao sözleri! Galatasaray ve transfer...

PLANLAMANIN TEMELİ MIAMI AKADEMİSİ
Miami'nin transfer için cazibe merkezi haline getirmek istemediklerini aksine kulübün temel noktasını Miami Akademi üzerine kurmayı planladıklarını ifade eden Beckham, "Miami'de kendimize 10 yıllık öncelikli bir projeksiyon çizdik ve bu planlamanın temelini akademimiz oluşturuyor.

David Beckham'dan Radamel Falcao sözleri! Galatasaray ve transfer...

Akademideki çocukları en kısa sürede en verimli şekilde takıma monte etmek istiyoruz ve bu çocuklara yardımcı olabilecek bazı tecrübeli futbolculara da ihtiyacımız var.

David Beckham'dan Radamel Falcao sözleri! Galatasaray ve transfer...

Burada sadece futbol gelişimi anlamında bir tecrübeden söz etmiyorum, sosyal gelişim, yaşantı, markalaşma gibi futbolla iç içe olan bazı faktörler var. Tecrübeli futbolcular, akademideki futbolcuların gelişimine her yönden faydalı olacaktır" dedi.

David Beckham'dan Radamel Falcao sözleri! Galatasaray ve transfer...

RONALDO, MESSI VE FALCAO...
Ronaldo, Messi, Falcao hakkında da konuşan Beckham, "Miami'ye büyük futbolcular getirmek istiyoruz. Ronaldo, Messi, Falcao sikletinde futbolcuların da gelmesini istiyoruz ancak ekonomik gerçekleri de göz önünde bulundurmak zorundayız. Kulüp yönetimi bu ve benzeri transferler için en doğru stratejiyi belirleyecektir" şeklinde konuştu.

David Beckham'dan Radamel Falcao sözleri! Galatasaray ve transfer...

YILDIZ DEĞİL, DOĞRU OYUNCU
Transfer süreçlerinde kendisine Sir Alex Ferguson'u kılavuz olarak kabul ettiğini ifade eden Beckham, "Sir Alex Ferguson doğru oyuncuyu seçmede ustaydı, her zaman dünyanın en iyi oyuncusunu getirmedi, kulüp için doğru oyuncuyu getirdi ve benim de yapmak istediğim şey bu" dedi.

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