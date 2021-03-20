David Beckham'dan Radamel Falcao sözleri! Galatasaray ve transfer...

YILDIZ DEĞİL, DOĞRU OYUNCU

Transfer süreçlerinde kendisine Sir Alex Ferguson'u kılavuz olarak kabul ettiğini ifade eden Beckham, "Sir Alex Ferguson doğru oyuncuyu seçmede ustaydı, her zaman dünyanın en iyi oyuncusunu getirmedi, kulüp için doğru oyuncuyu getirdi ve benim de yapmak istediğim şey bu" dedi.

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