19 Mart 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Fatih Terim transferi istemişti! Kaan Ayhan'dan Galatasaray'a mesaj...

Kaan'dan G.Saray'a mesaj! Hata yaptım
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.03.2021

Teknik Direktörü 'in kendisini istemesine rağmen ekiplerinden 'nun yolunu tutan , son 9 maçta sadece 1 kez 11'de başlayabildi. 'de de forma giymek isteyen milli oyuncu, sarı kırmızılılara, "Hatalı bir tercih yaptım, Galatasaray'a gelmek istiyorum" mesajını gönderdiği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

'nun son 9 maçının sadece 1 tanesine 11'de başlayan ve 63 dakika oynayan diğer 2 maçta ise 5 dakika forma giyebilen , 'da istenmeyen adam oldu. Sezon başında 'in talebine rağmen 'nın yolunu tutan milli oyuncu, bu kez 'a mesaj gönderdi. Hatalı bir tercih yaptığını kabul eden 26 yaşındaki savunmacı, "Eğer beni tekrar düşünürseniz Galatasaray'a gelmek isterim" dedi. Terim'in kararına göre Kaan Ayhan için girişimde bulunulacak.

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İNDİRİM YAPACAK

'deki stoper rotasyonunda kendisine şans gelme durumu iyice düşen Kaan Ayhan'ın Sassuolo ile 2024 yılına kadar anlaşması bulunuyor. Bonservisi için 'a 2.5 milyon euro ödeyen ekibi de indirim yapmaya hazır. (Fotomaç)

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