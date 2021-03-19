Son dakika spor haberi: Fatih Terim transferi istemişti! Kaan Ayhan'dan Galatasaray'a mesaj...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kendisini istemesine rağmen İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'nun yolunu tutan Kaan Ayhan, son 9 maçta sadece 1 kez 11'de başlayabildi. Euro 2020'de de forma giymek isteyen milli oyuncu, sarı kırmızılılara, "Hatalı bir tercih yaptım, Galatasaray'a gelmek istiyorum" mesajını gönderdiği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Sassuolo'nun son 9 maçının sadece 1 tanesine 11'de başlayan ve 63 dakika oynayan diğer 2 maçta ise 5 dakika forma giyebilen Kaan Ayhan, İtalya'da istenmeyen adam oldu. Sezon başında Fatih Terim'in talebine rağmen Serie A'nın yolunu tutan milli oyuncu, bu kez Galatasaray'a mesaj gönderdi. Hatalı bir tercih yaptığını kabul eden 26 yaşındaki savunmacı, "Eğer beni tekrar düşünürseniz Galatasaray'a gelmek isterim" dedi. Terim'in kararına göre Kaan Ayhan için girişimde bulunulacak.
İNDİRİM YAPACAK
Euro 2020'deki stoper rotasyonunda kendisine şans gelme durumu iyice düşen Kaan Ayhan'ın Sassuolo ile 2024 yılına kadar anlaşması bulunuyor. Bonservisi için Düsseldorf'a 2.5 milyon euro ödeyen İtalyan ekibi de indirim yapmaya hazır. (Fotomaç)
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