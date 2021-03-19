19 Mart 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray Çaykur Rizespor maçıyla evinde 11 maç sonra kaybetti

Cimbom evinde 11 maç sonra kaybetti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.03.2021

Spor Toto 'in 31. haftasında sahasında Çaykur 'a 4-3 yenilen , ligde 11 maç sonra 'nda mağlup oldu.

, Çaykur mağlubiyetiyle 'de 11 maç sonra sahasında yenildi.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray 'nda karşılaştığı Rizespor'a 4-3 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılıların ligde iç sahadaki yenilmezliği sona erdi. Bu mücadele öncesinde son olarak 'a yenilmiş, daha sonra oynadığı 11 karşılaşmada da 8 galibiyet, 3 beraberlik almıştı.

Galatasaray ligde sahasında son iki maçta da kazanamıyor. Sarı-kırmızılılar Rizespor dışında ile de 2-2 berabere kalmıştı. Aslan evindeki son galibiyetini karşısında almıştı.

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