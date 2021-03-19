Galatasaray Çaykur Rizespor maçıyla evinde 11 maç sonra kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilen Galatasaray, ligde 11 maç sonra Türk Telekom Stadı'nda mağlup oldu.

Galatasaray, Çaykur Rizespor mağlubiyetiyle Süper Lig'de 11 maç sonra sahasında yenildi.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaştığı Rizespor'a 4-3 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılıların ligde iç sahadaki yenilmezliği sona erdi. Bu mücadele öncesinde Cimbom son olarak Alanyaspor'a yenilmiş, daha sonra oynadığı 11 karşılaşmada da 8 galibiyet, 3 beraberlik almıştı.

Galatasaray ligde sahasında son iki maçta da kazanamıyor. Sarı-kırmızılılar Rizespor dışında Sivasspor ile de 2-2 berabere kalmıştı. Aslan evindeki son galibiyetini BB Erzurumspor karşısında almıştı.

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