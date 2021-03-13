13 Mart 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Fatih Terim Kayserispor-Galatasaray maçına 477 gün sonra çift forvet çıktı

Terim'den 477 gün sonra gelen değişim!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 30. haftasında ile karşılaşan 'da, teknik direktör tam 477 gün sonra sahaya çift forvetle çıktı. ( haberleri)

Teknik Direktörü , maçında sistemini değiştirdi ve takımı çift forvetle sahaya sürmeye karar verdi.

Sarı-kırmızılı ekipte en uçta ve , Kayserispor maçının ilk 11'inde birlikte yer aldı.

Hafta boyunca denemeler yapan teknik adam, idmanlarda iki oyuncuyu birlikte kullandığı çalışmalardan memnun kaldı ve ilk 11'de birlikte değerlendirdi.

477 GÜN SONRA İLK KEZ

Galatasaray, 'de son olarak 22 Kasım 2019'da çift forvet oynamış ve o takımda sahaya ile çift forvet olarak başlamıştı.

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