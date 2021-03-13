Fatih Terim Kayserispor-Galatasaray maçına 477 gün sonra çift forvet çıktı
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile karşılaşan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim tam 477 gün sonra sahaya çift forvetle çıktı. (GS spor haberleri)
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçında sistemini değiştirdi ve takımı çift forvetle sahaya sürmeye karar verdi.
Sarı-kırmızılı ekipte en uçta Mustafa Muhammed ve Radamel Falcao, Kayserispor maçının ilk 11'inde birlikte yer aldı.
Hafta boyunca denemeler yapan teknik adam, idmanlarda iki oyuncuyu birlikte kullandığı çalışmalardan memnun kaldı ve ilk 11'de birlikte değerlendirdi.
477 GÜN SONRA İLK KEZ
Galatasaray, Süper Lig'de son olarak 22 Kasım 2019'da çift forvet oynamış ve o takımda sahaya Adem Büyük ile Ryan Babel çift forvet olarak başlamıştı.
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