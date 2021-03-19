Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesinde mutlak 3 puan almak için sahaya çıkacak olan Galatasaray'da Taylan Antalyalı kadroda yer almayacak. Sumudica'nın ardından takımın başına geçen Bülent Uygun ise Galatasaray'ı yenerek yükselişe geçmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Galatasaray ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı 19 Mart Cuma günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Etebo, Gedson, Feghouli, Onyekuru, Falcao, Mohamed

Rizespor: Gökhan, Talbi, İsmail, Selim, Moroziuk, Fabricio, Boldrin, Samudio, Fernando, Dokovic, Skoda

40. RANDEVU

Galatasaray ile Rizespor, Süper Lig'de bugüne kadar 39 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 26 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 6 defa mağlup etti. 7 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 89 golüne, Rize ekibi 37 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı Galatasaray 4-0'lık skorla kazandı.

SAHASINDA 11 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, ligde sahasında son olarak Alanyaspor'a mağlup oldu. Bu müsabakanın ardından sarı-kırmızılılar oynadığı 11 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı. 11 maçta 29 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 6 gol gördü.

İÇ SAHA KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon iç sahada 14 karşılaşmaya çıktı. Cimbom bu mücadelelerde 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Aslan 33 gol atarken, 9 gol yedi. Sarı-kırmızılılar evinde son olarak Sivasspor ile oynadı ve 2-2 berabere kaldı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 29 karşılaşmada kalesinde 23 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca ligde 14 maçta kalesini gole kapadı. Galatasaray ayrıca attığı 58 golle, 62 gol kaydeden Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.

RADAMEL FALCAO'DAN 2 MAÇTA 3 GOL

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, sakatlığının ardından iyi döndü. Yıldız futbolcu ligde oynadığı son 2 karşılaşmada rakip fileleri 3 kez havalandırdı. 35 yaşındaki futbolcu, ligde bu sezon 12 müsabakada görev aldı ve 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

TAYLAN ANTALYALI CEZALI, 4 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Taylan Antalyalı sarı kart cezasından dolayı maçta forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda 4 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Christian Luyindama, Etebo, Marcao ve Ryan Babael, Rizespor karşısında sarı kart görmeleri halinde Hatayspor maçında görev alamayacak.

Sakatlığını atlatan Ryan Donk hafta içinde takımla çalışmalara başladı.

VOLKAN BAYARSLAN YÖNETECEK

Galatasaray ile Rizespor arasında oynanacak olan mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Serkan Olguncan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak. Maçın var hakemi ise Abdülkadir Bitigen oldu.

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