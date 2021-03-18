Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yaprak dökümü! Sezon sonunda 11 futbolcu...
Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışında bulunan Galatasaray, sezon sonunda ise büyük bir yaprak dökümüne hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takımda 5'i kiralık, 11 futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da sezon sonu büyük bir hareketlilik yaşanacak.
Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi sezon sonu bitecek olan tam 11 futbolcu bulunuyor. Bu durum yönetimi bir hayli zorlayacak.
Mustafa Cengiz yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda takımda kalması istenen isimlerle sezon sonu gelmeden masaya oturacak.
İşte o isimler:
Halil Dervişoğlu (Kiralık)
Onyekuru (Kiralık)
Saracchi (Kiralık)
Gedson (Kiralık)
Etebo (Kiralık)
Donk (Sözleşmesi bitiyor)
Linnes (Sözleşmesi bitiyor)
Emre Akbaba (Sözleşmesi bitiyor)
Ömer Bayram (Sözleşmesi bitiyor)
Emre Taşdemir (Sözleşmesi bitiyor)
Şener (Sözleşmesi bitiyor)
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