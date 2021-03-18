18 Mart 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yaprak dökümü! Sezon sonunda 11 futbolcu...

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışında bulunan Galatasaray, sezon sonunda ise büyük bir yaprak dökümüne hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takımda 5'i kiralık, 11 futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yaprak dökümü! Sezon sonunda 11 futbolcu...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.03.2021

'de şampiyonluk yarışı veren 'da sezon sonu büyük bir hareketlilik yaşanacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yaprak dökümü! Sezon sonunda 11 futbolcu...

Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi sezon sonu bitecek olan tam 11 futbolcu bulunuyor. Bu durum yönetimi bir hayli zorlayacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yaprak dökümü! Sezon sonunda 11 futbolcu...

Mustafa Cengiz yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda takımda kalması istenen isimlerle sezon sonu gelmeden masaya oturacak.

İşte o isimler:

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yaprak dökümü! Sezon sonunda 11 futbolcu...

Halil Dervişoğlu (Kiralık)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yaprak dökümü! Sezon sonunda 11 futbolcu...

Onyekuru (Kiralık)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yaprak dökümü! Sezon sonunda 11 futbolcu...

Saracchi (Kiralık)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yaprak dökümü! Sezon sonunda 11 futbolcu...

Gedson (Kiralık)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yaprak dökümü! Sezon sonunda 11 futbolcu...

Etebo (Kiralık)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yaprak dökümü! Sezon sonunda 11 futbolcu...

Donk (Sözleşmesi bitiyor)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yaprak dökümü! Sezon sonunda 11 futbolcu...

Linnes (Sözleşmesi bitiyor)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yaprak dökümü! Sezon sonunda 11 futbolcu...

Emre Akbaba (Sözleşmesi bitiyor)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yaprak dökümü! Sezon sonunda 11 futbolcu...

Ömer Bayram (Sözleşmesi bitiyor)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yaprak dökümü! Sezon sonunda 11 futbolcu...

Emre Taşdemir (Sözleşmesi bitiyor)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yaprak dökümü! Sezon sonunda 11 futbolcu...

Şener (Sözleşmesi bitiyor)

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