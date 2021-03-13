13 Mart 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Ryan Babel'e de ceza kesildi!

Bir ceza da Babel'e!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.03.2021

'da 'e de saha zemini açıklamaları nedeniyle ceza kesildiği ortaya çıktı. ( haberleri)

karşılaşması sonrası 'ndaki zemin nedeniyle eleştirilerde bulunan 'e de yönetimin ceza kestiği ortaya çıktı. Hollandalı oyuncunun cezayı kabul ettiği, alacaklarının düşülmesi konusunda yönetimin kendisine gönderdiği talimatnameyi imzaladığı öğrenildi. (Fotomaç)
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