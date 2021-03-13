13 Mart 2021, Cumartesi
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Galatasaray'da Ryan Babel'e de ceza kesildi!
Galatasaray'da Ryan Babel'e de saha zemini açıklamaları nedeniyle ceza kesildiği ortaya çıktı. (GS spor haberleri)
Demir Grup Sivasspor karşılaşması sonrası TT Stadı'ndaki zemin nedeniyle eleştirilerde bulunan Ryan Babel'e de yönetimin ceza kestiği ortaya çıktı. Hollandalı oyuncunun cezayı kabul ettiği, alacaklarının düşülmesi konusunda yönetimin kendisine gönderdiği talimatnameyi imzaladığı öğrenildi. (Fotomaç)
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