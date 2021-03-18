18 Mart 2021, Perşembe
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Flaş Galatasaray Adası gelişmesi! Mahkeme kararını verdi
Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası'nın işletmecisi için açtıkları tahliye davasında kararın çıktığını açıkladı. Mahkemenin verdiği karara göre işletmeci, adayı tahliye edecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Davanın bugün görülen duruşmasında, işletmecinin Galatasaray Adası'ndan tahliyesine karar verilmiştir." denildi.
Sarı-kırmızılı kulüp, merhum başkan Özhan Canaydın döneminde 2006 yılında Galatasaray Adası'nı işletmeci Mehmet Koçarslan'a kiralamış, daha sonra yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle de tahliye davası açmıştı.
Bu süreçte, adada mevzuata aykırı yapılaşma gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından 28 Mayıs 2017 tarihinde belli bölümlerin yıkımı gerçekleştirildi.
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