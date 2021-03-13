13 Mart 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Belhanda'nın menajerinden flaş öneri! Giuliano...

Belhanda'nın menajerinden flaş öneri! Giuliano...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.03.2021

'da 'nın ayrılığının ardından Faslı futbolcunun menajeri D'avilla'dan sarı-kırmızılılara flaş öneri geldi. İşte o isim ve detaylar...()

Brezilyalı futbolcunun, 'den ayrılmayı düşündüğünü ileten ünlü menajer, "Gelecek sezon onunla çalışma imkanı bulabilirsiniz. 'da forma giymek istiyor" ifadesini kullandı. Ancak Başakşehir'in bu ayrılığa nasıl bakacağı bilinmiyor.

sözleşmesinin feshedilmesinin şokunu yaşayan menajer D'Avila'dan ilginç bir kontra adım geldi. Sarı-kırmızılı kulüple birçok iş yapan ve ilişkilerini bu olay yüzünden koparmak istemeyen D'Avila, Başakşehir'de forma giyen 'yu teklif etti.

Bir dönem forması da giyen 30 yaşındaki Giuliano, sezon başında Başakşehir ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Başakşehir'e bedelsiz giden on numaranın, yine bedelsiz olarak ayrılmak istediği de ifade edildi. (Fotomaç)
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