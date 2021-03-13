13 Mart 2021, Cumartesi
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Belhanda sözleşmesinin feshedilmesinin şokunu yaşayan menajer D'Avila'dan ilginç bir kontra adım geldi. Sarı-kırmızılı kulüple birçok iş yapan ve ilişkilerini bu olay yüzünden koparmak istemeyen D'Avila, Başakşehir'de forma giyen Giuliano'yu teklif etti.
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 30 yaşındaki Giuliano, sezon başında Başakşehir ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Başakşehir'e bedelsiz giden on numaranın, yine bedelsiz olarak ayrılmak istediği de ifade edildi. (Fotomaç)
Belhanda'nın menajerinden flaş öneri! Giuliano...
Galatasaray'da Belhanda'nın ayrılığının ardından Faslı futbolcunun menajeri D'avilla'dan sarı-kırmızılılara flaş öneri geldi. İşte o isim ve detaylar...(GS spor haberleri)
Brezilyalı futbolcunun, Başakşehir'den ayrılmayı düşündüğünü ileten ünlü menajer, "Gelecek sezon onunla çalışma imkanı bulabilirsiniz. Galatasaray'da forma giymek istiyor" ifadesini kullandı. Ancak Başakşehir'in bu ayrılığa nasıl bakacağı bilinmiyor.
Belhanda sözleşmesinin feshedilmesinin şokunu yaşayan menajer D'Avila'dan ilginç bir kontra adım geldi. Sarı-kırmızılı kulüple birçok iş yapan ve ilişkilerini bu olay yüzünden koparmak istemeyen D'Avila, Başakşehir'de forma giyen Giuliano'yu teklif etti.
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 30 yaşındaki Giuliano, sezon başında Başakşehir ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Başakşehir'e bedelsiz giden on numaranın, yine bedelsiz olarak ayrılmak istediği de ifade edildi. (Fotomaç)
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