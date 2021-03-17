17 Mart 2021, Çarşamba

GALATASARAY

İşte Galatasaray'ın Draxler planı! Transferde Sneijder detayı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sarı kırmızılılar sezon sonunda Draxler'i kadrosuna katmak isterken, devreye eski yıldızı Wesley Sneijder'i soktu! İşte o detaylar... (GS spor haberleri)

İşte Galatasaray'ın Draxler planı! Transferde Sneijder detayı...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 Giriş Tarihi: 17.03.2021

Younes 'yı gönderen yine büyük oynuyor. Sarı-kırmızılı ekibin listesinde birçok aday var ama ilk hedef 'yle sözleşmesinin sonuna gelen ... Alman yıldız ve menajeriyle yarı resmi görüşmeler yapılıyor. Ancak henüz herhangi bir teklif sunulmuş değil.

İşte Galatasaray'ın Draxler planı! Transferde Sneijder detayı...

Öncelik Draxler'e, 'ı anlatmak, bunun için de efsane 10 numaralardan yardım alınacak.

İşte Galatasaray'ın Draxler planı! Transferde Sneijder detayı...

İlk aşamada, Wesley 'den destek istendiği ve Sneijder'in de Alman oyuncuyu aradığı 'ı anlattığı öğrenildi.

İşte Galatasaray'ın Draxler planı! Transferde Sneijder detayı...

Hollandalı yıldızın, 'ye kendisiyle aynı yaşta geldiğini, en doğru kararı verdiğini ve çok mutlu olduğundan bahsettiği bildirildi. 'ın bir sonraki aşamada ve gibi eski yıldızlarını da Draxler'in ikna edilmesi için kullanacağı konuşuluyor.

İşte Galatasaray'ın Draxler planı! Transferde Sneijder detayı...

KAYNAK HAZIR
Henüz nabız yoklayan ve resmi bir teklifte bulunmayan , yaz transfer döneminde en büyük bütçeyi 'e ayıracak.

İşte Galatasaray'ın Draxler planı! Transferde Sneijder detayı...

'nın 5 milyon euro'yu bulan maliyeti olduğu gibi Alman oyuncuya aktarılacak. Ayrıca gelecek sezon statların da açılması bekleniyor. Draxler sayesinde store/tribün gelirlerinin artırılması planlanıyor.

İşte Galatasaray'ın Draxler planı! Transferde Sneijder detayı...

Henüz Draxler'e büyük liglerden bir teklif gelmemesi G.Saray'ın umutlarını artırıyor.

İşte Galatasaray'ın Draxler planı! Transferde Sneijder detayı...

Alman yıldız bu sezon 17 maçta formasını giydi, 4 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. (Fotomaç)

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