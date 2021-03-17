İşte Galatasaray'ın Draxler planı! Transferde Sneijder detayı...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sarı kırmızılılar sezon sonunda Draxler'i kadrosuna katmak isterken, devreye eski yıldızı Wesley Sneijder'i soktu! İşte o detaylar... (GS spor haberleri)
Younes Belhanda'yı gönderen Galatasaray yine büyük oynuyor. Sarı-kırmızılı ekibin listesinde birçok aday var ama ilk hedef PSG'yle sözleşmesinin sonuna gelen Julian Draxler... Alman yıldız ve menajeriyle yarı resmi görüşmeler yapılıyor. Ancak henüz herhangi bir teklif sunulmuş değil.
Öncelik Draxler'e, Galatasaray'ı anlatmak, bunun için de efsane 10 numaralardan yardım alınacak.
İlk aşamada, Wesley Sneijder'den destek istendiği ve Sneijder'in de Alman oyuncuyu aradığı Galatasaray'ı anlattığı öğrenildi.
Hollandalı yıldızın, Türkiye'ye kendisiyle aynı yaşta geldiğini, en doğru kararı verdiğini ve çok mutlu olduğundan bahsettiği bildirildi. Galatasaray'ın bir sonraki aşamada Drogba ve Hagi gibi eski yıldızlarını da Draxler'in ikna edilmesi için kullanacağı konuşuluyor.
KAYNAK HAZIR
Henüz nabız yoklayan ve resmi bir teklifte bulunmayan Galatasaray, yaz transfer döneminde en büyük bütçeyi Julian Draxler'e ayıracak.
Belhanda'nın 5 milyon euro'yu bulan maliyeti olduğu gibi Alman oyuncuya aktarılacak. Ayrıca gelecek sezon statların da açılması bekleniyor. Draxler sayesinde store/tribün gelirlerinin artırılması planlanıyor.
Henüz Draxler'e büyük liglerden bir teklif gelmemesi G.Saray'ın umutlarını artırıyor.
Alman yıldız bu sezon 17 maçta PSG formasını giydi, 4 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. (Fotomaç)
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