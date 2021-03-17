Son dakika spor haberi: Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Sezon sonunda...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da, bir yandan sezon sonunda kadroya katılacak isimler için çalışmalar sürüyor. Sarı kırmızılılar sözleşmesi bitecek olan Saracchi'nin yerine İngiltere Premier Lig oyuncusunu gündemine aldı. Transfer girişimine başlayan Aslan için sürpriz bir detay ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Sarı-kırmızılılar zorlu karşılaşmadan galip ayrılıp şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

Cimbom bir yandan da gelecek sezon kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor.

Galatasaray sürpriz bir ismi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

SARACCI'NİN GELECEĞİ NETLİK KAZANIYOR Leipzig'den 1 buçuk yıllığına kiralanan Marcelo Saracchi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Leipzig'in 5 milyon Euro'luk bonservis talebine olumsuz yanıt veren sarı-kırmızılı kulüp, sakatlık sorunları nedeniyle Saracchi ile devam etmeyecek.

Yeni sezon için sol bek arayan Galatasaray rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Crystal Palace ile sözleşmesini uzatmayan Van Aanholt ile temas kuran sarı-kırmızılıların gündemine bir isim daha geldi: Kostas Tsimikas.

TSIMIKAS'IN KİRALANMASI GÜNDEME GELDİ Liverpool'un 13 milyon Euro bonservis ödeyerek Olympiakos'tan transfer ettiği Tsimikas istediği süreleri alamadı.

Sadece 6 maçta toplam 225 dakika sahada kalabilen 24 yaşındaki Yunan sol bek, Galatasaray'ın radarına girdi.

Liverpool ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Tsimikas'ın 2 sezonluğuna kiralanması söz konusu.