17 Mart 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Sezon sonunda...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da, bir yandan sezon sonunda kadroya katılacak isimler için çalışmalar sürüyor. Sarı kırmızılılar sözleşmesi bitecek olan Saracchi'nin yerine İngiltere Premier Lig oyuncusunu gündemine aldı. Transfer girişimine başlayan Aslan için sürpriz bir detay ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Sezon sonunda...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 Giriş Tarihi: 17.03.2021

Spor Toto 'in 31. haftasında 'nda 'u konuk edecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Sezon sonunda...

Sarı-kırmızılılar zorlu karşılaşmadan galip ayrılıp şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Sezon sonunda...

bir yandan da gelecek sezon kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Sezon sonunda...

sürpriz bir ismi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Sezon sonunda...

SARACCI'NİN GELECEĞİ NETLİK KAZANIYOR

'den 1 buçuk yıllığına kiralanan 'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Sezon sonunda...

'in 5 milyon Euro'luk bonservis talebine olumsuz yanıt veren sarı-kırmızılı kulüp, sakatlık sorunları nedeniyle Saracchi ile devam etmeyecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Sezon sonunda...

Yeni sezon için sol bek arayan rotasını 'ye çevirdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Sezon sonunda...

ile sözleşmesini uzatmayan ile temas kuran sarı-kırmızılıların gündemine bir isim daha geldi: .

Son dakika spor haberi: Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Sezon sonunda...

TSIMIKAS'IN KİRALANMASI GÜNDEME GELDİ

'un 13 milyon Euro bonservis ödeyerek 'tan transfer ettiği Tsimikas istediği süreleri alamadı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Sezon sonunda...

Sadece 6 maçta toplam 225 dakika sahada kalabilen 24 yaşındaki Yunan sol bek, 'ın radarına girdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Sezon sonunda...

ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Tsimikas'ın 2 sezonluğuna kiralanması söz konusu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Sezon sonunda...

Robertson'un yedeği konumundaki Tsimikas'ın yeni takım arkadaşı Ozan Kabak'tan hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Sezon sonunda...

1996 doğumlu sol bek, Yunanistan Milli Takımı'nın da formasını giyiyor. (Sabah)

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