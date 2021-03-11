11 Mart 2021, Perşembe
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Galatasaray'da rotasyon zamanı! Luyindama ve Yedlin...
Galatasaray'da Kayseri maçı öncesi dev rotasyon. İşte Fatih Terim'in o planı ve detaylar... (GS spor haberleri)
Galatasaray'da Kayseri sınavında savunma değişiyor. Luyindama stopere, Yedlin de sağ beke dönecek. Fatih Terim ceza ya da sakatlık olmadığı sürece Yedlin-Luyindama- Marcao-Saracchi'ye görev verecek. (Takvim)
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