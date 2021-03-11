11 Mart 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da rotasyon zamanı! Luyindama ve Yedlin...

Cimbom'da rotasyon zamanı! Luyindama ve Yedlin...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.03.2021

'da maçı öncesi dev rotasyon. İşte 'in o planı ve detaylar... ( haberleri)

'da sınavında savunma değişiyor. Luyindama stopere, Yedlin de sağ beke dönecek. Fatih Terim ceza ya da sakatlık olmadığı sürece Yedlin-Luyindama- -'ye görev verecek. ()
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