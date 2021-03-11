11 Mart 2021, Perşembe
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Belhanda'yı Fatih Terim'de kurtaramadı! İşte o detay
Sivasspor beraberliği sonrası yönetimi hedef alan açıklamalar yapan Belhanda'ya pazartesi günü hocası Fatih Terim, “Seni kovacaklar, özür dile” diyerek uyardı. (GS spor haberleri)
Sivasspor beraberliğinden sonra yayıncı kuruluşa konuşan Younes Belhanda'nın "Twitter'da, Instagram'da kendilerine bakmak, basında ne oluyor araştırmak yerine zemin konusunu çözmeliler'' açıklaması Galatasaray'daki sonu oldu. Başkan Mustafa Cengiz, "O sözleri bize söyledi!" diyerek yöneticilerle toplantı yaptı. Faslı 10 numaranın sözleşmesini feshetme kararı alan sarıkırmızılı yönetim, kulüp avukatlarına talimatı verdi ve 2 gün boyunca Belhanda'nın sözleşmesi ve sözleri satır satır incelendi. Süreci yakından takip eden teknik direktör Fatih Terim'in, pazartesi günkü idmanda oyuncusunu uyardığı ortaya çıktı. Terim "Çıkıp özür dile yoksa bu işin sonu iyi görünmüyor'' derken, hocasının tavsiyesini dikkate alan Belhanda "Başkan ve yönetim kurulu hakkında konuşmadım" ifadesiyle geri adım attı. Ancak bu mesaj da Belhanda'yı kurtaramadı! Başkan Cengiz dün sabah Türk Telekom Stadı'ndaki kulüp binasına gelir gelmez "Sözleşmeyi derhal feshedin" talimatını verdi ve KAP'a "Younes Belhanda'nın sözleşmesi tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir" açıklaması yapıldı. İdman için gittiği Florya'da bu kararı öğrenen Belhanda'nın ilk tepkisi ise "Gerçekten bunu yapabilirler mi?" şeklinde oldu ve 31 yaşındaki yıldız oyuncu kulüp tarafından yapılan bu işlemin geçerliliğini araştırmaya başladı. (Sabah)
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